Češi jsou při výběru auta konzervativní, vybírají si většinou nevýrazné barvy. S postupem věku ženy častěji kupují červené automobily, u mužů s přibývajícími lety roste zájem o vozy hnědé barvy. O černou stojí hlavně mladí. Nejoblíbenější ve všech věkových kategoriích mužů i žen je však šedá. Vyplývá to z analýzy Aures Holdings, která provozuje prodejní síť ojetých vozů AAA Auto.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ženy do 25 let volí červenou barvu vozu ve zhruba devíti procentech případů aut koupených v AAA Auto, u žen nad 60 let je to pak více než 15 procent. U mužů naopak roste zájem o hnědá auta, do 25 let jsou to necelá tři procenta, ve věkové kategorii nad 60 let už šest procent zakoupených aut.

S postupem věku naopak podle firmy klesá u žen i mužů zájem o černou barvu automobilů. Ženy ve věku do 25 let volí černou v 16 procentech případů, ve věku nad 60 let pak jen v necelých pěti procentech. I u mužů poptávka po černé klesá, ne však tak razantně. Ze zhruba 21 procent u řidičů do 25 let na 15 procent u mužů nad 60 let.

Čeští řidiči jsou patrioti. Věrnost značce však může nabourat lákavá nabídka

„U mužů jsou výkyvy v oblibě barev během života daleko menší,“ řekl provozní ředitel skupiny Aures Holdings Petr Vaněček.

Nejoblíbenějšími barvami jsou mezi Čechy napříč věkovými kategoriemi podle společnosti šedá, černá a bílá.

„Černou zákazníci volí často pro pocit luxusu, stříbrno-šedou kvůli menší viditelnosti zašpinění nebo oděrek v laku, bílou jako módní barvu. Vypozorovali jsme, že méně konzervativní jsou v případě výběru barev mladé řidičky do 25 let, které častěji vybírají z více barevných odstínů,“ popsal Vaněček.

Ilustrační snímekZdroj: Shutterstock

Ve statistice je mimo jiné viditelný větší zájem mladých řidiček o auta žluté barvy než u mužů stejné věkové kategorie.

Barva má vliv na bezpečnost

Z pohledu dalšího možného prodeje automobilu v bazaru je podle analýzy výhodné volit metalízu a univerzální barvu, protože o výraznější barvy není takový zájem. Barva má vliv i na bezpečnost.

Češi nevěří autům s alternativním pohonem. Dál roste zájem o benzinové vozy

„Na silnicích je jako nejbezpečnější barva označována oranžová, kterou si ale na sekundárním trhu kupuje jen 1,5 procenta zákazníků. Dobře v průzkumech dopadá také žlutá, hnědá nebo krémová. Naopak šedá nebo stříbrná jsou společně s fialovou barvou hodnocené jako nejméně bezpečné,“ doplnila tisková mluvčí Aures Holdings Lucie Brychtová.