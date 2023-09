Čeští řidiči preferují z alternativních paliv pohon na LPG. Dokazují to i data. V loňském roce byl registrován rekordní počet nových osobních vozů s tímto pohonem – konkrétně to bylo 3966 aut. Zájem přetrvává i nadále. V první polovině letoška už se počet nově registrovaných aut s pohonem na LPG vyšplhal na 1853. „To je sice mírně nižší číslo než ve stejném období loňského roku, kdy to bylo 1985 vozidel, stále však téměř dvojnásobné množství ve srovnání s prvním pololetím roku 2021,“ upřesnil tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Osobní auta poháněné autoplynem tvořily za první pololetí letošního roku 1,6 procenta všech nových registrací. To je o procento méně než u aut na bateriový pohon. Těch bylo v Česku zaregistrováno bezmála tři tisíce. Mezi nejčastěji registrovanými auty s alternativním pohonem jsou ještě ta s kombinovaným pohonem na benzin a elektro – konkrétně šlo 2507 vozů.

Mezi Čechy loni vzrostl zájem o auta na LPG. Přestaveb výrazně přibylo

Celkově auta na LPG tvoří v Česku v kategorii alternativního pohonu nejpočetnější skupinu. Důvod je prostý – majitelé vozů s motorem na benzín si je často nechávají přestavět na systém s autoplynem. Na základě dat Ministerstva dopravy, které eviduje celkový počet montáží i demontáží LPG a CNG systémů, odborníci odhadují, že od ledna do konce června bylo na LPG přestavěno zhruba 2200 automobilů.