„Přemýšlel jsem o tom, že bych koupil novější vůz . Někteří mi doporučovali auto s dieselovým pohonem. To jsem odmítl. V minulosti jsem s tím měl potíže a opravy vyšly draze. Nakonec jsem se rozhodl zkusit přestavbu na LPG ,“ říká Dušan. Svého rozhodnutí po více než roce prý nelituje. „Za přestavbu jsem zaplatil tehdy necelých třicet tisíc korun. Už teď mám investici skoro celou zaplacenou,“ pochvaluje si.

Podobně smýšlí čím dál více majitelů aut s benzinovým pohonem. Důvodem jsou ceny benzinu u čerpacích stanic. V současné době litr benzinu Natural 95 stojí podle posledního šetření statistiků průměrných 41,75 korun. Zkapalněný ropný plyn je o více než polovinu levnější.

Právě rozdíl v ceně a k tomu dostupná síť tankovacích míst odstartovaly enormní zájem o vozidla na zmíněný pohon. „Za první tři čtvrtletí letošního roku evidujeme celkem 2 966 registrací nových vozidel poháněných LPG spolu s benzinem. To je o osmdesát procent více než ve stejném období loni. S mírným odstupem následují bateriové elektromobily a plug-in hybridy. Výrazně pak zaostává pohon na stlačený zemní plyn CNG,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

Tradičně je mnohem více osobních aut na spalování LPG dodatečně upraveno než zaregistrováno těch nových. Podle statistik ministerstva dopravy bylo od ledna do konce září realizováno 5,6 tisíc montáží i demontáží LPG i CNG systémů. Detailnější statistiky resort nemá. Odborníci ale odhadují, že necelých pět tisíc připadá na přestavbu na zkapalněný ropný plyn.

„Počet nově registrovaných automobilů na LPG překonal již letos v červenci čísla za celý loňský rok. Totéž lze konstatovat o počtech přestaveb na LPG. Tímto tempem se na konci letošního roku přehoupneme v součtu nových registrací a přestaveb přes deset tisíc, což bude meziročně o polovinu více,“ říká výkonný předseda České asociace LPG Ivan Indráček.

Úprava není vhodná pro každého

Cena úpravy pohonu začíná podle expertů zhruba na částce 20 tisíc korun. „Záleží na tom, o jakou se jedná značku a typ vozidla, kolik válců má motor, ale i třeba na řídících jednotkách. To vše určuje cenu. Vhodné je zajet přímo servisu, kde přímo poradí,“ vysvětluje automechanik ze zavedené kladenské dílny Petr Elznic.

Stejně tak ne pro každé auto je úprava vhodná. Novější auta totiž již mají úsporné motory. Pokud řidič nenajezdí ročně řádově desítky tisíc kilometrů, investice se vrací velmi pozvolna.

Zatímco statistikám registrace nových vozů s klasickým fosilním palivem a či s pohonem na baterie vládne v tuzemsku domácí Škoda Auto, u autoplynu je tomu jinak. Prodejům dominuje rumunská Dacia (přes tři tisíce registrovaných nových vozů v ČR do října). Druhý s výrazným odstupem je francouzský Renault (do října 162 registrací). Dáno je to však tím, že většina velkých koncernových automobilek pohon na plyn nenabízí, a když, tak se jedná o CNG.

Zdroj: DeníkRumunská automobilka je v tomto unikátní a na kombinaci pohonu benzin a LPG s plnohodnotnými nádržemi si drží strategii. Oblíbený model Duster poté začíná na cenovce 469 tisíc korun. V autobazarech lze většinou najít s přestavbou na autoplyn. Například inzertní server Annonce nabízí aktuálně přes stovku inzerátů s cenou aut od 55 tisíc korun.

Pozor na údržbu



Provoz na LPG ovšem nemá jen samé výhody. Majitelé vozů musí hlídat životnost tlakové nádrže. Ta je stanovena na deset let od data výroby. Poté je nutné ji vyměnit. Náklady se pohybují od šesti tisíc korun, záleží na velikosti nádrže a také typu. Jednou za rok nebo po ujetí 10 tisíc kilometrů musí systém zkontrolovat revizní technik. Prohlídka trvá do půl hodiny a stojí kolem pěti set korun.