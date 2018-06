Autobus nevyjel, nejsou řidiči. Shání je i v Srbsku a na Ukrajině

Autobusoví dopravci v Olomouckém kraji se potýkají s nedostatkem řidičů. Lákat se je snaží bonusy i proplacením řidičského kurzu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Adam Fogl

Autobusoví dopravci v kraji se potýkají s nedostatkem řidičů. Lákat se je snaží bonusy i proplacením řidičského kurzu. Přesto se již stalo, že se linkový spoj kvůli personálním problémům na svou trasu nevydal.

Na autobus marně čekali v pátek 15. června ráno lidé v Mohelnici, Úsově, Šternberku či Moravském Berouně.

Dálkový spoj z Mohelnice do Ostravy nejel. Lidé z oboru to dávají do souvislosti s nedostatkem řidičů.

„Personálně je to na hraně. Někdy stačí, aby jeden z nás vypadl, a je to v háji. Přidali nám sice peněz, ale zahustili jízdní řád. Takže staří chlapi, kteří to drželi, nový systém nedávají a odcházejí,“ shrnul situaci v práci jeden z řidičů linkových autobusů na Šumpersku. Svoje jméno kvůli možným problémům v zaměstnání uvést nechtěl.

Mluvčí dopravní firmy Arriva Transport Roman Herden potvrdil, že uvedený dálkový spoj nevyjel. Jednalo se podle něj o ojedinělý případ.

„Důvodem byla náhlá zdravotní indispozice řidiče, za kterého se nepodařilo najít náhradu. Odpolední zpáteční spoj již byl zajištěn,“ sdělil.

Lákají šoféry z ciziny

Mluvčí dopravní firmy připustil, že nedostatek řidičů je závažný problém.

V Olomouckém kraji je společnost Arriva nabírá ve všech oblastech, které obsluhuje.

Prostřednictvím náborové kampaně či dnů otevřených dveří se jí podařilo v celém Česku přijmout dvě stovky lidí.

„Hotovým“ řidičům nabízí bonus deset tisíc korun, zájemcům bez potřebného oprávnění zaplatí řidičák.

„Je pravda, že celkový nedostatek řidičů řešíme i tak, že se obracíme do zahraničí. Aktuálně u nás začíná jezdit několik řidičů ze Srbska, hledáme také na Ukrajině,“ dodal Roman Herden.

Ač to na počtu linek zatím není poznat, nedostatek šoférů má i Dopravní podnik města Olomouce (DPMO).

„Máme i náborový příspěvek, umožňujeme vykonat i rekvalifikační kurs na řidiče a podobně,“ popsala Martina Krčová, mluvčí DPMO, jak se podnik snaží získat nové zaměstnance.