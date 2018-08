Autobusy nejely, kraj hrozí pokutami. Řidiči jsou unavení, brání se dopravce

Na několika místech v Ústeckém kraji, kde zajišťuje dopravu společnost TD BUS (bývalý BusLine), nevyjely "zelené" autobusy.

Integrovaná doprava Ústeckého kraje. Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Lenka z Chlumce na Ústecku se ve středu ráno skoro nedostala do práce. Její zelený autobus směr Ústí nad Labem nepřijel. Využila nakonec náhradní spoj. Situace se ovšem opakovala i odpoledne při návratu domů, kdy opět v daném čase autobus na zastávku nedorazil.



Autobusovou dopravu zajišťuje Ústeckému kraji v lokalitách Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice, Louny, Lounsko-západ, Podbořansko a Vejprtsko společnost TD BUS, bývalý BusLine. Podle radních společnost porušuje smlouvu a musí zaplatit pokutu. Dopravce to odmítá.



“Stěžuje si hodně lidí, obrací se na nás starostové. Společnost TD BUS momentálně vynechává na Litoměřicku a Ústecku řádově několik desítek spojů denně. Podle našich informací to není jen personální problém, ale i technické selhání. Nemají peníze na servis,” zmínil náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek s tím, že společnosti běží ze smlouvy za každý nevyjetý autobus sankce.

“Pokud společnost skončí, hrozí jí pokuta až 5 milionů korun denně," podotkl Komínek.



Regionální ředitel TD BUS Milan Toms se brání. “Sankce nejsou oprávněné. Venku je šílené vedro, naši řidiči mají průměrný věk přes padesát let. Jestliže přijde řidič do práce a není mu dobře, nepomůže mu ani balík studených vod. Řidiči jsou zkrátka unavení, chodí marodit a chtějí dovolenou,” podotýká Toms s tím, že nejde jen o problém krajských autobusů, ale celé republiky.

“Ve zdravotnictví nejsou doktoři, v autobusové dopravě nejsou řidiči, ale tady to jde vidět hned, že autobus nepřijede v danou dobu na zastávku,” zmínil Toms.



Jak podotkl, za problémy na Ústecku stojí technický stav autobusů. “Bylo 37 stupňů, autobusy se neuchladily. Měli jsme poruchu na chladicích systémech, kde praskly dvě hadice. Po dvaceti minutách jsme poslali záložní autobusy,” vysvětlil Toms s tím, že nevylučuje, že se situace nebude opakovat i v dalších dnech. “

Technika může selhat kdykoli, máme 106 autobusů v provozu, může se stát, že na dvou denně dojde k technické závadě,” sdělil Toms.



Radní se k věci krajské autobusové dopravy sejdou znovu 22. srpna. Nevylučují ani ukončení smlouvy se společností TD BUS.

“Kdyby došlo k nějakému zásadnímu obratu, sejdeme se dříve. Mrzí nás to, nicméně co jiného dělat, když vám někdo řekne, že pro vás bude jezdit a neplní si povinnosti, ke kterým se zaváže? Máme příslibeno sedmnáct řidičů, kteří z BusLine odešli a chtějí k nám. Oslovili jsme také další současné dopravce v kraji, z jiných částí republiky i ze zahraničí, aby nám pomohly," dodal Komínek.

Kraj by měl rovněž co nejdříve obdržet nabídku od společnosti Overline, které autobusy, s nimiž TD BUS jezdí, patří. Následně by tak Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) převzala pod svá křídla autobusy a řidiče na Děčínsku a Ústecku. Stále se však jedná o ceně.



Sama DSÚK nemá jediný autobus, tendr na 49 vozů Úřad pro hospodářskou soutěž nedávno zrušil. Nový tendr na 226 autobusů za 1,4 miliardy kraj vypsal znovu, zájemci mohou posílat své nabídky až do 25. září.

“Jsem optimista a věřím, že jednání, které probíhají na převzetí oblastí Ústecka a Děčínska, budou k 31. srpnu ukončena a od 1. září začne jezdit DSÚK. Oba dva subjekty uděláme všechno pro to, aby se to veřejnosti nedotklo,” doplnil Toms.



“Zastupitesltvo bylo prozíravé, když založilo DSÚK. Kdybychom ji neměli, tak jsme v daleko složitější situaci. Byli bychom nuceni uzavřít nějakou smlouvu na přímo, což je na hraně zákona. Teď se nám DSÚK určitě hodí,” dodal Komínek.

Nepřijel pro vás autobus? Napište nám na ustecky@denik.cz.