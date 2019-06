Česká pošta loni hospodařila se ztrátou přes miliardu korun. Její vedení proto státní podnik o 3200 pobočkách rozdělí do tří samostatně hospodařících částí – na finanční služby a prodej, státní poštovní služby a logistické služby.

Do roku 2024 chce propustit sedm tisícovek zaměstnanců z nynějších asi 30 tisíc. „Pokud bychom nepřikročili k systémovým změnám ve struktuře, do několika let by Česká pošta přestala existovat,“ uvedl generální ředitel pošty Roman Knap.

Lidi půjdou sami

S rychlými vyhazovy pošťáků se ovšem nepočítá. Jen loni jejich řady dobrovolně opustilo osm tisíc lidí, navíc asi 1100 zaměstnanců poště nyní schází. Management sází na automatizaci.

„Nemůžeme se spoléhat na to, že budeme neustále nabírat nové lidi, kteří nám po třech měsících odejdou,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Chceme, abychom řadu procesů dokázali automatizovat a udrželi i zvýšili kvalitu při nižším počtu lidí,“ prohlásil.

Pošta předpokládá, že by se k zisku měla dopracovat již v roce 2021. Změny si vyžádají investice v řádu miliard korun. K penězům chce přijít i prodejem nemovitostí, pro něž nemá využití.

Třeba bývalý klášter svatého Gabriela na pražském Smíchově nyní nabízí k odkoupení za 353 milionů korun. Vyloučené není ani stěhování ředitelství z tradiční budovy v Jindřišské ulici na Novém Městě někam na periferii. „V současné době je to ve fázi úvah,“ konstatoval Vitík.

Odboráři propouštění odmítají. Podle nich by měl stát více proplácet služby, jež pošta ze zákona musí zajišťovat. Náklady ročně přesahují dvě miliardy korun, stát přispívá jen ze čtvrtiny.

„Budeme znovu jednat s vládou i se zaměstnavatelem, aby byla zachována kvalitní pracovní místa i kvalitní poštovní služby pro občany,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová.

„Myslíme si, že je důležité, aby se stát k tomu konečně postavil čelem, jinak se budou služby zhoršovat,“ řekla Budweiserová Deníku. „Můžeme dopadnout jako v Norsku, kde se doručuje jednou za tři týdny,“ podotkla.

Bude líp

Podle Vitíka je pošta na dobré cestě. Pochvaluje si třeba zavedení změny posílání balíků – od března cena nezávisí na hmotnosti, ale na rozměrech. „Klesl nám počet nestandardních zásilek, jež jsou obtížně strojově zpracovatelné. Musí se zpracovat ručně, což je zdlouhavější a nákladnější. Jsme spokojeni,“ dodal mluvčí.