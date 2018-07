Automobilka Tesla postaví továrnu v Číně. Chce se vyhnout celní válce

Americká automobilka Tesla patřící miliardáři Elonu Muskovi oznámila, že přesouvá část výroby do Číny. Dnes podepsala smlouvu s příslušnými úřady v Šanghaji, kde postaví svou novou továrnu. Vyrábět zde chce 500 tisíc aut ročně.

Nový závod se bude kromě výroby zabývat výzkumem a vývojem, firma odtud bude řídit rovněž i prodej v nejlidnatější zemi světa. Smlouvu obě strany podepsaly v hotelu Fairmont Peace.

Nová továrna vyroste oblasti Lingang nedaleko šanghajského přístavu Jang-šan, stavět by se mělo začít začátkem příštího roku. Podle čínského listu Knews se tak jedná o největší zahraniční výrobní projekt v Šanghaji.

Vyhne se obchodní válce

Americký prezident Donald Trump totiž minulý týden zavedl tarify ve výši 25 procent na čínský dovoz do USA v hodnotě 34 miliard dolarů. Peking v reakci na to zatížil podobnými cly americká auta a obvinil USA z toho, že kvůli nim vypukla "rozsáhlá obchodní válka", jež v konečném důsledku může uvrhnout celý svět do hospodářské recese.

Automobilka se tak chce při vývozu svých aut do Číny clům vyhnout. V minulých dnech kvůli obchodním tarifům zdražila své luxusní vozy Model X a Model S pro čínské zákazníky o rekordních 20 tisíc dolarů (460 tisíc korun). Vozy stály původně 22 600 (520 tisíc korun) dolarů, během víkendu podražily na 37 600 dolarů (865 tisíc dolarů).

Automobilka svůj plán představila již v květnu. Peking totiž na jaře oznámil, že do roku 2022 zruší pravidla omezující zahraniční vlastnictví.

Jak dodává automobilový magazín Electrek, americké firmě se v asijské zemi daří. V minulém roce svůj vývoz do Číny zdvojnásobila, prodala zde 15 tisíc aut za dvě miliardy dolarů, což představuje 17 procent produkce automobilky.

Firma zatím na dotaz agentury Reuters bližší informace neuvedla. Podle agentury Bloomberg by šéf Tesly Elon Musk měl přijet na dvoudenní návštěvu Číny ve středu.