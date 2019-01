Musk v e-mailu zaměstnancům uvedl, že má Tesla před sebou „velice obtížnou“ cestu, pokud má i nadále prodávat dostupná vozidla, poháněná obnovitelnými zdroji energie. Zdůraznil, že jde o jednu z nejmladších firem na trhu. „Tesla musí v nadcházejících měsících přistoupit ke škrtům a zároveň navýšit produkci Modelu 3 a provést řadu vylepšení,“ uvedl.

„Snaha o vytvoření dostupných produktů využívajících čistou energii nezbytně vyžaduje extrémní úsilí a maximální kreativitu. Úspěch naší mise je ale základem pro to, aby byla budoucnost co nejlepší, takže pro něj musíme udělat všechno, co je v našich silách,“ napsal Musk.

Přesný počet zaměstnanců, kteří v následujících měsících přijdou o práci, není dosud znám. Miliardář však již vloni na twitteru uvedl, že Tesla zaměstnává 45 tisíc lidí. Pokud je toto číslo stále aktuální, ocitnou se bez zaměstnání přes tři tisíce zaměstnanců.

The Tesla customer referral program will end on Feb 1. If you want to refer a friend to buy a Tesla & give them 6 months of free Supercharging, please do so before then.