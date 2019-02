„Máme jasnou vizi: pět různých služeb spojíme do jednoho portfolia, vybaveného plně elektrickou flotilou samořídících automobilů, které zvládnou automaticky parkovat, dobíjet se a spolupracovat s ostatními typy přepravy,“ uvedl v prohlášení Harald Kruger z firmy BMW.

A co konkrétně nová aplikace nabídne? Základní cíl je stejný jako u konkurence, tedy poskytnout zákazníkovi dopravu do cílové destinace. K tomu poslouží služba nazvaná Reach now. „Zákazník si vybere cestu a jakým způsobem se tam chce dostat. Až potud jde o běžný standard. Naše aplikace však umožní si cestu zarezervovat a zaplatit na jednom místě předtím, než se na vydají na cestu. Ať už na půjčeném kole, taxíkem, nebo ve sdíleném automobilu“ vysvětlují firmy.

Welcome to the #FutureofMobility! Daimler and @BMWGroup join forces with a cooperation of five joint ventures:



▶ REACH NOW (Multimodal)

▶ CHARGE NOW (Charging)

▶ FREE NOW (Taxi Ridehailing)

▶ PARK NOW (Parking)

▶ SHARE NOW (Carsharing)#Daimler #DaimlerxBMW #FutureNow pic.twitter.com/CkOAqaOWqZ