Majitele veteránů čeká nová povinnost. Historické vozy budou muset na STK

Svaz dovozců automobilů očekává postupné zlepšování i v dalších měsících. Zákazníci mají totiž navzdory rekordní inflaci či energetické krizi zájem o nové vozy. „Není však pravděpodobné vyřešení celé situace v letošním roce. Dodávky se většinou budou zlepšovat, ale kompletní zotavení se očekává nejdříve v roce 2023. Ani následně však nelze vyloučit další komplikace způsobené vnějšími vlivy, a to třeba ekonomickou situací, cenami energií či válkou na Ukrajině a podobně,“ poznamenává Pokorný.

Kratší dodací lhůty potvrzují i některé automobilky. Některé modely Volkswagenu putují k budoucím majitelům o měsíce dříve. „Podařilo se nám snížit čekací doby u modelů up!, Tiguan, Tiguan Allspace a T-Cross na cirka šest měsíců z původních více než dvanácti. Příznivá je také situace u modelů T-Roc a Arteon Shooting Brake. Naopak nejdéle se aktuálně čeká na modely Golf, Golf Variant a Touran, a to až na jeden rok, podle zvolené výbavy. Očekáváme, že se situace s dodavateli bude dále zlepšovat a budeme schopni již v první polovině roku 2023 snížit čekací lhůty na zhruba čtyři a šest měsíců u všech modelů,“ reaguje mluvčí českého zastoupení Volkswagenu David Valenta.

Zkrátit dobu dodání se podařilo u některých modelů také Toyotě, jak popisuje její mluvčí Jitka Jechová. „U modelů Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corola sedan, Corolla Cross, a Toyota C-HR očekáváme v následujících týdnech zkrácení dodacích lhůt na tři až šest měsíců. Dodací lhůty u ostatních osobních vozů se pohybují v rozmezí osmi až deseti měsíců. Užitkové vozy mají z důvodů extrémně vysoké poptávky dodací lhůtu zhruba rok a půl,“ popisuje mluvčí Toyoty Jitka Jechová.

Tuzemská Škoda Auto zásadní změní nehlásí. Podle dostupných informací se dodací lhůty nikterak nezkracují. Stále se na nové vozy čeká v rozmezí od půl roku až do cirka čtrnácti měsíců. Velmi záleží na zvolené výbavě a také zvoleném stupni výbavy.

Nízké prodeje

Výroba nových automobilů v Česku postupně narůstá. Od ledna do konce září sjelo z výrobních linek přes 913 tisíc osobních automobilů, což je meziročně o 9,8 procent více než ve stejném období loňského roku. Nicméně je potřeba podotknout, že loňské výrobní výsledky jsou ovlivněné celosvětovou pandemií a také krizí s nedostatkem čipů. I proto se přes narůstající výrobu nedaří pokrýt poptávku.

Auta nemíří jen na český trh. To se projevuje na samotných prodejích vozů. Podle Svazu dovozců automobilů je počet nově registrovaných vozů do září letošního roku zatím nejhorší za posledních deset let. Meziročně je to o 60 tisíc vozů méně. „Škoda Auto není stále schopna naplnit své výrobní plánovací kapacity. Proto se trh vyvíjí takovýmto směrem. Vozy Škoda jsou v tuzemsku stále nejprodávanější, nadále tvoří necelou třetinu podílu trhu,“ upozorňuje Pokorný.

Zdroj: DeníkVýsledky prodeje nových vozů za celý letošní rok by mohly být nejhorší od roku 2013. Tehdy bylo v Česku nově registrováno necelých 165 tisíc nových aut. „Důvěra spotřebitelů ve zlepšení ekonomické situace je v současné situaci velmi nízká a dosahuje ještě nižších hodnot než na začátku pandemie covid-19. Očekáváme, že celkové prodeje nových vozů za letošní rok skončí v rozmezí 185 až 195 tisíc aut,“ sdělil analytik společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika Pavel Štefek.