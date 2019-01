České hospodářství je za zenitem a v rámci ekonomického cyklu pomalu, ale nezadržitelně zpomaluje. Lví podíl na tom má automobilový průmysl, jemuž skončilo zlaté období. Ekonomové se ve svých předpovědích shodují také v tom, že Česká národní banka (ČNB) bude i letos pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Rozcházejí se však v otázce, kolikrát ještě úvěry zdraží.

Hrubý domácí produkt České republiky letos poroste zhruba o 2,5 procenta, tedy pomaleji než vloni, ale rychleji než v eurozóně. Zato však země začne ztrácet v porovnání se svými východními sousedy i zbytkem světa.

Ústup z výsluní vypadá jako neodvratný zejména kvůli vývoji světové ekonomiky. „Nejprudší zpomalení americké ekonomiky přijde v roce 2020, kdy nevylučujeme ani kvartály se záporným růstem,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Milena Horská. Dodala, že hospodářství eurozóny je na tom ještě o něco hůře, protože nestihlo vystoupat tak vysoko jako v USA, a už začíná zpomalovat.

Hlavní hrozbou brexit

Navíc je zde nevyzpytatelná otázka brexitu. „Odložení brexitu by bylo druhou nejméně špatnou variantou, lepší než tvrdý brexit,“ shrnula pohledu trhu Horská. „Dočasný mír s Čínou je velmi křehký a Evropu mrazí při pomyšlení na tarify na vývoz automobilů do USA,“ varoval hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Za další rizika považuje volby v Řecku, italské veřejné finance a květnové volby do Evropského parlamentu.

Kolikrát za této situace zvýší ČNB úrokové sazby? Vloni k tomuto kroku centrální bankéři sáhli hned pětkrát, takže zatímco v roce 2017 byly základní úroky prakticky nulové, dnes je repo sazba 1,75 procent. Podle analytiků z Deloitte nás letos čeká už jen jedno zvýšení.

Úroky ČNB v září 2,5 procenta?

František Táborský z Raiffeisenbank je však jiného názoru: „Trh a částečně i banky si poslední kroky a vyjádření České národní banky vyložily špatně“. Poukázal na to, že jádrová inflace zůstává vysoká a služby zdražují třikrát rychleji než zboží. Podle něj proto letos porostou základní úrokové sazby ještě třikrát, naposledy zkraje druhého pololetí, a to na dvě a půl procenta.

Naopak prudkého zdražování energií bychom se už letos dočkat neměli. A roli tahouna zvolňujícího českého průmyslu podle prognózy Raiffeisenbank převezme po automobilkách elektrotechnická výroba. Protože podniky stále trápí nedostatek zaměstnanců, budou letos muset opět zvyšovat mzdy a přistoupit k dlouho odkládaným investicím s cílem zvýšit produktivitu práce. „Na trhu práce se zpomalení růstu prozatím příliš neprojeví,“ napsala společnost Deloitte ve svém výhledu na letošní rok.