Avast převezme americká společnost NortonLifeLock. Zaplatí za něj 186 miliard

Fúze české nadnárodní antivirové společnosti Avast s americkou firmou NortonLifeLock bude dokončena nejdříve za devět až deset měsíců. Společnost ponese nové jméno - jaké zatím není jasné. Na dnešním on-line briefingu to uvedl generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. List The Financial Times uvedl, že za spojení hodlá americká firma zaplatit až 8,6 miliardy dolarů (asi 186,3 miliard Kč).

Šéf firmy Avast Ondřej Vlček | Foto: Deník/Martin Divíšek

Vlček uvedl, že před dokončením spojení se mimo jiné musí uskutečnit valné hromady obou společností. "Také ta transakce musí projít přes všechna regulatorní schvalování, a to v celé řadě zemí, kde ty společnosti působí. Z toho důvodu očekáváme samotné uzavření transakce až někdy v polovině příštího roku, do té doby budou obě firmy působit samostatně," řekl dnes Vlček. Členové vedení Avastu Vlček a Pavel Baudiš se podle něj stanou členy představenstva nové firmy, která po spojení vznikne. Generálním ředitelem bude generální ředitel NortonLifeLock Vincent Pilette. Obří kybernetický útok zasáhl stovky firem. Hackeři žádají 70 milionů dolarů Přečíst článek › Vlček potvrdil, že nová společnost bude mít sídlo v Praze a v Tempe v americké Arizoně. Služby se chystá nabízet více než půl miliardě uživatelů. "Díky této fúzi také dojde k úsporám v hrubých nákladech, které jsme vyčíslili přibližně na 280 milionů dolarů (asi šest miliard korun) a dalším potenciálním synergiím na straně příjmů z příležitosti pro vstup na další trh," uvedl Vlček. "Hodláme je částečně využít na financování nových investičních projektů ve výši 80 až 100 milionů dolarů (1,7 až 2,2 miliardy korun), zejména v oblasti výzkumu a vývoje, inovací a dalšího byznysového růstu," řekl Vlček. Aktuální značky produktů Norton a Avast podle něj existovat nepřestanou. Vlček zdůraznil, že jde o fúzi, nikoliv o akvizici jedné z firem - po spojení podle Vlčka půjde o jednu z dvaceti největších softwarových společností na světě. Miliardáři Katarína a Ondřej Vlčkovi: S důležitými věcmi je dobré nečekat Přečíst článek › Současní akcionáři Avastu budou vlastnit 14 až 26 procent nové firmy, řekl Vlček. Podílníci obou firem dostanou možnost vybrat si mezi dvěma variantami sloučení. První počítá s tím, že obdrží 90 procent jejich podílu vyplacených v hotovosti a zbylých deset procent v podobě akcií nové spojené firmy. Držitelé akcií Avastu dostanou 7,61 dolaru (165 Kč) za akcii. Druhá varianta, kterou upřednostňuje vedení Avastu, počítá s vyplacením hotovosti za 31 procent dosavadního podílu při ceně 2,37 dolaru (51,4 Kč) na akcii. Za zbylý podíl získají vlastníci akcie nového podniku. Průkopník v zabezpečení počítačů Antivirová společnost Avast zvýšila v prvním pololetí upravený provozní zisk EBITDA o 11,9 procenta na 270,2 milionu dolarů (5,9 miliardy Kč). Upravené tržby pak vzrostly o 8,8 procenta na 471,3 milionu dolarů. Avast působí na trhu od roku 1988 a jeho akcie se obchodují na pražské a londýnské burze. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení. Jeho produkty využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma o sobě uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků. Zakladatelé Avastu ve firmě drží zhruba 35procentní podíl. Masivní kybernetický útok. Systém veřejné správy napadli ve čtvrtek hackeři Přečíst článek › NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americké Arizoně. Podnik má tržní hodnotu zhruba 16 miliard dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.