Do terénu. Avia představila novou robustní čtyřkolku

Automobilka Avia Motors dnes uvedla na trh nové vozidlo v provedení 4x4. Zvládne jízdu v lehkém a středním terénu. Jeho jízdní vlastnosti ocení především pracovníci ve stavebnictví, komunální sféře a hasiči. Automobilka tak pokračuje v rozšiřování své nabídky, loni na podzim představila v nových výrobních prostorách v Přelouči vůz Avia D120 4x2 Euro 6 s názvem Initia.

Především pro hasiče bude určena prodloužená sedmimístná kabina, jejíž výroba začne na podzim a již v srpnu má být na akci Pyrocar představen zbrusu nový CAS automobil Avia s hasičskou nástavbou od společnosti Karbox.

„Vozidla se znakem náprav 4x4, která v premiéře představujeme, jsou oblíbená především pro svou robustnost a schopnosti v obtížnějším terénu. Zákazníci si je již mohli objednávat prostřednictvím naší dealerské sítě a zájem především ze strany hasičů, komunálních služeb a stavebnictví potvrdil naše očekávání,“ řekl v rámci slavnostního představení nového automobilu na přeloučském polygonu Martin Šustek, generální ředitel Avia Motors. „Plánujeme, že zhruba 30 až 40 procent naší letošní produkce bude v provedení 4x4,“ dodal.

Společnost Avia Motors zahájila sériovou výrobu vozidel Avia D 4x2 Euro 6 Initia v letošním roce poté, co získala příslušné homologace. Vozidla řady D Initia jsou k dispozici ve verzi D120 s celkovou hmotností podvozku 11990 kg a rozvory náprav 3400 a 3900 mm. Postupně bude do výroby nasazený rozvor 4500/5100 mm a 5600 mm.

„V nových výrobních prostorách v Přelouči zatím bylo vyrobeno 50 vozidel Avia, z toho 30 z nich je již v provozu. Prodeje zatím probíhají prostřednictvím naší sítě dealerů nejvíce v České republice, ale aktuálně řešíme několik obchodních případů na Slovensku, v Polsku a Estonsku. Kromě toho jednáme s dalšími partnery ve východní Evropě. Výrobní plán pro letošní rok byl stanoven na 150 kusů vozidel a zatím se nám jej daří úspěšně plnit,“ uvedl Martin Šustek s tím, že do konce roku by měla být spuštěna také sériová výroba hasičských vozidel Avia.

V automobilce Avia Motors, která se poté, co ji od předchozího indického vlastníka získala v roce 2016 průmyslová skupina Czechoslovak Group přestěhovala z tradičních prostor v pražských Letňanech do Přelouče, pracuje aktuálně 75 zaměstnanců. S tím, jak se rozšiřuje výroba, shání firma řádově deset nových pracovníků. Kromě posil do montáže poptává na trhu práce také zaměstnance do skladu, konstrukce i administrativy.

Společnost Avia Motors je tradiční českou strojírenskou firmou, jejíž kořeny sahají až do roku 1919. Od svého založení se věnovala především letecké výrobě, po druhé světové válce k ní přibyla i produkce nákladních automobilů. Od 60. let minulého století se nákladní automobily staly hlavním výrobním programem společnosti Avia, která je dodávala nejen na domácí trh, ale ve velkých sériích i do zahraničí. Po roce 1989 několikrát změnila vlastníka a v roce 2016 automobilku koupil holding Czechoslovak Group. V jeho struktuře obnovená produkce lehkých a středních nákladních vozidel značky Avia synergickým způsobem doplňuje nabídku těžkých a speciálních vozů automobilky Tatra Trucks.