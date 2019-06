Až 200 kilometrů v hodině. Správa železnic plánuje nejrychlejší koridor

Právě budovaný 4. železniční koridor z Prahy do jižních Čech se zřejmě stane první tuzemskou tratí, kde se cestující budou vozit rychlostí 200 kilometrů v hodině. Správa železniční dopravní cesty aktuálně prověřuje možnost zavedení této rychlosti na úseku od Votic do Českých Budějovic, a to především v místech nově vznikajících přeložek. Uvedl to náměstek šéfa SŽDC Mojmír Nejezchleb pro časopis Silnice Železnice (SŽ) a potvrdil deníku Zdopravy.cz.

„Vzhledem k tomu, že velká část tratě již byla nebo bude realizována mimo stopu stávající jednokolejky, jedná se o ideální a dostatečně dlouhý úsek. Samozřejmostí u rychlosti 200 kilometrů v hodině je zavedení systému ETCS a absence úrovňových křížení,“ řekl SŽ Nejezchleb. RegioJet poprvé prodal dluhopisy za 921 milionů. Koupí nové vlaky Přečíst článek › Pro server Zdopravy.cz dodal, že prověření technické náročnosti a možného navýšení nákladů provádí společnost Metroprojekt (Sudop Group), výsledky by měly být k dispozici v srpnu. Nejezchleb nicméně nepředpokládá zásadní navýšení nákladů probíhajících či plánovaných staveb. Rychlost 200 kilometrů v hodině „Všude, kde to na 4. koridoru půjde, bychom chtěli zavést rychlost 200 kilometrů v hodině. Byla by škoda nevyužít toho, že se vesměs staví v nové stopě,“ uvedl náměstek. Vedle úseku Votice – Sudoměřice, kde vzniká téměř dvacetikilometrová novostavba tratě, jmenoval i úseky Soběslav – Doubí a Ševětín – Nemanice. První dva jmenované úseky by měly být hotovy v roce 2022, třetí by se měl teprve v roce 2023 začít stavět. Jihočeský koridor tak zřejmě předběhne ostatní vytipované úseky pro „dvoustovku“. Zvýšení maximální rychlosti na konvenční síti z dnešních 160 kilometrů v hodině na 200 kilometrů v hodině si jako jeden z cílů vytkl při svém nástupu ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Unikátní železniční veterán. Slovenská strela dostává nový kabát Přečíst článek › Ten v loňském zářijovém rozhovoru pro deník Zdopravy.cz mluvil o pětiletém horizontu a čtyřech vybraných úsecích o celkové délce 90 kilometrů: Břeclav – Vranovice (30 km), Dluhonice – Olomouc (17 km), Choceň – Pardubice (29 km) a Kolín – Poříčany (14 km). Na seznam se dostaly díky své délce a příhodnému trasování. Dílčí úsek Choceň – Uhersko (Choceň – Pardubice) rovněž prověřuje Metroprojekt. Tento úsek je asi nejžhavějším adeptem na to, aby ještě uzmul prvenství 4. koridoru. V tuzemsku je zatím jediná trať, kde se může jezdit více než 160kilometrovou rychlostí, a tou je zkušební okruh v Cerhenicích u Velimi. Vozidla s naklápěcí skříní zde mohou jet až 230 kilometrů v hodině. České dráhy ukázaly modernizovaného honeckera, ubyly v něm sedačky Přečíst článek ›

Autor: Jan Šindelář