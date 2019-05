„Neporušuji ani české ani evropské zákony. Jsem šokován tím, co tvrdí česká média. Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet," uvedl pro Českou televizi.

"Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Kolik peněz by Česko mělo kvůli Babišovu střetu zájmů vracet, zatím není jasné. "Zpráva komise je v režimu vysokého utajení," řekl Hospodářským novinám zdroj z ministerstva.

Audit Evropské komise ohledně střetu zájmů Babiše je podle ministerstva financí předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, sdělilo ČTK ministerstvo financí.

"Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem (pozn. upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění," řekl ČTK mluvčí MF Michal Žurovec.

Babiš pochybení odmítá

Dále uvedl, že na návrh zprávy bude ČR reagovat ve lhůtě, kterou EK stanoví ve chvíli, kdy bude do ČR doručovat českou verzi zprávy. "Ta je zpravidla zasílána do jednoho měsíce po anglické verzi. Obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce od doručení návrhu zprávy v národním jazyce," uvedl Žurovec.

Babiš ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal. Dlouhodobě jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku.

Alarmující, říká Bartoš

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jde alarmující situaci. „Nemůžeme akceptovat to, že si premiér do svého svěřenského fondu posílá nějaké peníze. A pokud to tvrdí evropští právníci a ukáže se, že je to skutečně pravda, tak je to skutečně skandální a premiér by měl ty peníze vrátit zejména občanům České republiky,“ uvedl pro Českou televizi. Bartoš požaduje, aby ministerstva poslance se zprávou seznámila.

To požaduje i předseda ODS Petr Fiala. "Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu," napsal na svém twitteru.

Žádáme zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu. — Petr Fiala (@P_Fiala) 31. května 2019

Přidal se i předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. „Prostě není možné, aby český daňový poplatník financoval podnikání jednoho z nejbohatších lidí v České republice, premiéra vlády a člověka, který je podle Evropské komise v jednoznačném střetu zájmů,“ konstatoval Rakušan.

Vicepremiér a předseda sociální demokracie Jan Hamáček (ČSSD) Deníku N sdělil, že se nyní musí se zprávou seznámit. Odchod z vlády podle něj není na pořadu dne. „Nejprve se seznámíme se zprávou, která přišla a se zjištěními, které obsahuje,“ řekl Deníku N Hamáček. „Pokud by peníze byly vyplaceny neoprávněně, tak by bylo logické, aby byly vráceny zpátky,“ dodal.

Schůzka opozičních stran

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ve sněmovně vyzval Babiše, aby poslance informoval o tom, jak na výsledek auditu zareaguje a zda je připraven peníze státu vrátit. Premiér na jeho výzvu nereagoval.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že svolal schůzku opozičních stran, na které chce projednat případné iniciování hlasování o nedůvěře. "Je nepřijatelné, aby si premiér vyplácel nelegálně dotace z kapes daňových poplatníků. Jde o stovky milionů korun," napsal na svém twitteru.

Je neprijatelne, aby si premier vyplacel nelegalne dotace z kapes danovych poplatniku. Jde o stovky milionu korun. Svolavame predsedy vsech ostatnich stran k reseni teto zkazene politiky — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) 31. května 2019

Rezoluce v Evropském parlamentu

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Ministerstvo financí následně žádosti do EU přestalo posílat. Web iRozhlas.cz uvedl, že ministerstvo financí nepředložilo k proplacení Evropské komisi projekty Agrofertu za více než 161 milionů korun, mezi nimi je 100 milionů korun na stavbu linky na výrobu toastového chleba.

"Objem žádostí nepředložených Evropské komisi k proplacení je celkem 161 265 796 korun," uvedl pro iRozhlas.cz mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ten zároveň vysvětlil, jakým způsobem úřady postupují ve chvíli, kdy zjistí pochybení na straně příjemce dotace: "Obecně platí, že pokud je v rámci auditu či kontroly zjištěno pochybení na straně příjemce, které na jeho straně zakládá porušení podmínek poskytnutí dotace, postupuje poskytovatel dotace v souladu se zákonem k vymožení neoprávněně vyplacené částky. Konkrétně vyzývá příjemce k vrácení dotace nebo její části, případně zašle podnět příslušnému finančnímu úřadu k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně," řekl Žurovec.

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 tisíc lidí, z toho 22 tisíc v Česku.