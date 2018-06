Babiš stále ovládá Agrofert. Přezkoumejme způsobilost firmy, říká expert

Společnost Transparency International (TI) ve slovenském rejstříku zjistila, že Andrej Babiš, předseda vlády ČR, stále stojí v čele Agrofertu. České zákony nicméně tvrdí, že předseda vlády ani ministři média vlastnit ani ovládat nemohou, podle Evropského parlamentu navíc firmy vlastněné politiky nemají nárok na dotace.

Záznam společnosti Agrofert, který obsahuje jména pěti ovládajících osob společnosti, je podle zprávy Transparency International uveřejněn ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru. Čtyři uvedená jména jsou odvolatelná pátým. Právě poslední ovládající osoba je nicméně neodvolatelná.



Touto osobou je předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Skutečnost, že ovládající osobou je premiér, s sebou nese podle TI různé právní důsledky, a to především pro oblast střetu zájmů a dotační politiky, uvádí TI.

Potvrzuje to i David Ondráčka, ředitel české pobočky TI. „Vzhledem k tomu, že se Evropský parlament již dříve usnesl, že by firmy vlastněné politiky neměly získávat dotace, naskýtá se otázka, zda by se neměla znovu přezkoumat způsobilost celého holdingu Agrofert v čerpání veřejných financí,” říká muž, jenž je zároveň i členem Mezinárodní správní rady podniku.



Společnost Agrofert vlastní mimo jiné také mediální skupinu Mafra, zákon o střetu zájmů však ukládá ministrům i předsedovi vlády zákaz vlastnění či ovládání médií. „Je to sice v uvozovkách jenom přestupek, ukončuje se tím ale období veřejných proklamací typu "moje bývalá firma". Andrej Babiš Agrofert stále ovládá a pořád je ve střetu zájmů,” uvádí analytik TI Milan Eibl.

„Pro mediální dům Mafra se jedná o další z řady políčků do tváře nestrannosti od jejího majitele. V Transparency jsme upozorňovali na nejasnosti týkající se majetkových vazeb i u dalších mediálních provozovatelů. Česká média se bohužel k celé situaci postavila velice pasivně,” doplňuje David Kotora, vedoucí fundraisingu a komunikace TI.



TI hodlá vývoj kauzy sledovat i nadále. Očekává přitom reakce a návrhy řešení situace ze strany jak holdingu Agrofert, tak i samotného Andreje Babiše.



O vyjádření samotného Agrofertu požádal i Deník, společnost se nicméně ještě nevyjádřila.

Transparency International ČRPodnik, jenž mapuje stav korupce v České republice a v rámci mezinárodní sítě Transparency International aktivně přispívá k jejímu omezování. Do široké diskuse o dobrém vládnutí zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor.

Zdroj: Transparency International