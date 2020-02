Soudě podle dosavadních reakcí se od ní však nedá očekávat nějaký výrazně brzký výstup. Vyplývá to z vyjádření Úřadu vlády, ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí, které by v ní měly mít rozhodující slovo.

„Můžeme potvrdit, že zmíněná schůzka je svolána na dnes odpoledne. Schůzi nicméně svolává pan premiér, a proto se prosím s Vaším dotazem obraťte na Úřad vlády,“ odpovědělo tiskové oddělení ministerstva financí.

Podrobnosti se Deníku nepodařilo zjistit ani přímo u ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). "Jednání proběhlo, účastnila jsem se ho společně se dvěma kolegy z ministerstva. V jednání budeme pokračovat v následujících týdnech," napsala Deníku Schillerová.

Jednání jsou konstruktivní

Ministerstvo práce se pak k úternímu zasedání vyjádřilo dosti stručně. „Jednání, které dnes proběhlo, bylo konstruktivní, bylo vedeno na odborné úrovni a na stejné úrovni bude pokračovat i v budoucnu,“ odpověděl Deníku Jan Brodský z jeho tiskového oddělení.

Tiskový odbor Úřadu vlády pak po urgenci Deníku odpověděl, že z jednání expertních komisí se tam většinou výstupy nedělají. A co konkrétně ta penzijní projednávala? „No přece důchodovou reformu,“ zněla odpověď.

Tři varianty

Komise ministerstva práce a sociálních věcí navrhly tři varianty reformy penzí. Všechny varianty jsou postavené na stejném principu, kdy by se současný státní systém rozdělil na dvě části. Takzvaný nultý pilíř, z nějž by všichni lidé dostávali stejně a který by se platil ze státního rozpočtu, a první, zásluhový pilíř.

Tato druhá část penze by se odvíjela podle toho, kolik by člověk na důchody odvedl, a platila by se ze sociálního pojištění. „Česká republika je výjimečná v tom, že u nás se důchody financují z 80 procent ze sociálních odvodů a zbytek jde z daní. V Evropě je to padesát na padesát,“ řekla nedávno ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle prvních dvou variant řešení by základní důchod činil 30 procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10,5 tisíce korun, ve třetí 7740 korun.

Návrh ale kritizuje koaliční hnutí ANO. „Pro mě je to zklamání. … na jaře loňského roku prosadila na vládě, ať požádáme OECD, jako expertní nezávislou organizaci světovou, ať nám zpracuje penzijní reformu,“ řekla v nedělních televizní Otázkách Václava Moravce Schillerová. „Pan premiér se nakonec rozhodl, že si vytvoří svůj vlastní expertní tým, kde budou zástupci ministerstva financí, zástupce ministerstva práce a sociálních věcí. Zasedneme teď v úterý, po víceméně první pracovní schůzce, která už byla,“ prozradila Schillerová v pořadu existenci nové komise.