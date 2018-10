Babišův návrh uspěl. Ministři financí EU se shodli na pravidlech reverse charge

Ministři financí EU umožnili zemím používat obecný systém přenesené daňové povinnosti známý jako reverse charge. O tuto možnost velmi usilovala i Česká republika, když ji ještě jako ministr financí v EU dlouhodobě prosazoval nynější premiér Andrej Babiš.

Základem systému reverse charge je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele, což má zabránit takzvaným karuselovým podvodům. S návrhem na možnost jeho obecného využívání přišla Evropská komise již koncem roku 2016 a to po Babišově trvalém tlaku. Od té doby se vyjednávalo o konečné podobě návrhu.

Podle současné dohody bude moci obecný mechanismus země použít jen při splněných přísných kritérií a poté, co její žádost o reverse charge ostatní státy posvětí. Uplatnit mechanismus přitom bude možné u transakcí týkajících se zboží a služeb nad 17 tisíc eur (asi 450 tisíc korun). Možnost jeho využívání je zároveň časově omezená - a to do 22. června 2022, kdy by měla Evropská komise zavést "definitivní" systém pravidel pro DPH.

Proti plošnému používání reverse charge se v minulosti stavěla zejména Francie, která argumentovala tím, že stačí využívat stávajících pravidel. Podle nich je možné systém výjimečně aplikovat v určitých oblastech. „To pro nás není cesta. Pro nás je to poslední stavební blok daňové reformy, vedle kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Má to doplnit reformu,“ řekla již dříve České televizi ministryně financí Alena Schillerová.

Podle odhadů Evropské komise znamenají nedostatky stávající systému DPH roční ztrátu ve výši 150 až 160 miliard eur (přibližně čtyř bilionů korun). Komise proto loni v říjnu přišla s návrhem reformy celého systému, jež by měla platit od roku 2022. Nové řešení by mělo mimo jiné ztížit daňové úniky při obchodování přes hranici mezi členskými zeměmi. Nyní tyto úniky ročně dosahují až 50 miliard eur (1,3 bilionu korun).