Do EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH. Podle údajů České pošty počet těchto drobných zásilek v ČR stoupá. V roce 2019 jich bylo 28 milionů, o rok dříve 25 milionů.

"Vzhledem k tomu, že 99 procent veškerých zásilek objednaných mimo EU je dopravováno poštovním operátorem, vytvořila Celní správa aplikaci eCeP, která nově umožní lidem podat celní prohlášení u zásilek přepravovaných Českou poštou do hodnoty 150 eur. Podle nových pravidel zůstávají od DPH osvobozené zásilky, které mají povahu darů a jsou zasílány příležitostně mezi fyzickými osobami do hodnoty 45 eur. Ovšem i pro tyto zásilky bude nutné nově podat elektronické celní prohlášení," uvedl Vitík.

Příjemci těchto zásilek budou muset nově podávat elektronické celní prohlášení. Stejné povinnosti se už nyní vztahují na zásilky v rozmezí od 22 do 150 eur, kdy příjemce těchto zásilek v celním řízení zastupoval většinou poštovní operátor, tedy Česká pošta či přepravce nebo jiný zástupce. Nově Celní správa umožní občanům, aby si objednané zboží sami projednali v celním řízení.

Za doručované balíčky ze zemí mimo EU s hodnotou do 22 eur, tedy zhruba 560 korun, se začne platit DPH zřejmě od října. Typicky půjde o drobné zboží z čínských e-shopů, které dosud dani nepodléhalo. Opatření mělo původně platit už od července, ale novely zákona o DPH a celního zákona se zdržely v legislativním procesu a po vrácení Senátem je poslanci schválili až v polovině září. Novely po podpisu prezidentem nabydou účinnosti následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů, což pravděpodobně nastane 1. října. ČTK to dnes řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

