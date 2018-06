Banka Creditas přichází s první platební kartou z opravdového zlata

Mexiko včera oznámilo zavedení nových cel vůči americkému dovozu. Uloží tarify ve výši 20 a 25 procent na americkou whisky, sýr, ocel, bourbony a vepřové maso, cla by se měly týkat také jablek a rajčat. Reakce na obchodní válku amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla výrazně zamávat s reputací republikánů před volbami do amerického Kongresu, které budou na podzim.