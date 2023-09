Devět českých bank nabídne svým klientům novou službu – platbu na kontakt. Zájemci se nejprve nechají zaregistrovat u České národní banky, která spáruje jejich účet s číslem jejich mobilu. Na ně se jim budou peníze posílat, rychleji a bezpečněji.

Nově si už lidé nebudou muset pamatovat číslo účtu příjemce, v němž někdy dělají chyby. Postačí znát číslo jeho telefonu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Posílání peněz z účtu na účet se od listopadu zjednoduší. Nově si už nebudete muset pamatovat číslo účtu příjemce, v němž někdy lidé dělají chyby. Postačí znát číslo jeho telefonu a peníze potom půjde snadno poslat přes mobilní aplikaci nebo internetovým bankovnictvím z počítače.

Umožní to nová služba nazvaná platba na kontakt, kterou od 30. října zprovozní Česká národní banka (ČNB). Ta bude rovněž spravovat registr telefonních čísel, na něž bude možné peníze takto posílat.

Jen hotově, hlásí hospody. Třetina Čechů to však má k bankomatu kilometry daleko

Kdo bude mít zájem nechat si poslat peníze na své telefonní číslo, musí se nejprve k této službě aktivně přihlásit u své banky. Jeho telefon poté bude spárován s účtem vedeným u dané banky. Ta toto spojení nahlásí ČNB, která číslo telefonu přidá do svého registru. Nový způsob posílání peněz umožní svým klientům zatím devět českých bank.

Jaké výhody bude mít tento způsob posílání peněz? „Předpokládáme, že to urychlí platební styk mezi lidmi. Zároveň by ho to mělo zpřesnit,“ uvedl mluvčí České bankovní asociace (ČBA) Radek Šalša. Nemělo by totiž podle něj docházet k omylům, které se stávají při chybném zadání čísla účtu. Posílat tímto způsobem půjde však jen nižší peněžní částky, nanejvýš do pěti tisíc korun.

Manželský účet a více telefonů

Podmínkou tedy bude zařazení telefonního čísla do registru. Pokud má zákazník více bankovních účtů, bude si pro tento způsob posílání peněz vybrat jen jeden z nich. Přitom k jednomu účtu může být naopak přiřazeno více telefonních čísel. Využít to mohou kupříkladu manželé se společným účtem. V tom případě na něj půjde posílat peníze přes telefonní čísla obou osob, jež účet využívají.

Zatím se k možnosti využívat služby platby na kontakt přihlásilo devět českých bank. Na svých webových stránkách s novinkou seznámily klienty například Česká spořitelna nebo Komerční banka. Oficiální seznam zapojených dosud zveřejněn nebyl. „Zatím jsme to nemohli udělat, protože jsme k tomu neměli souhlas od všech bank,“ vysvětlil Šalša.

Bezhotovostní sbírky se zjednoduší. Papírování zůstane u vybírání do kasičky

Kupříkladu Česká spořitelna se k novému mechanismu plateb přihlásila také proto, že už s podobnou službou zkušenosti má. Klientům ji totiž dříve nabízela. Mohli si takto posílat peníze mezi sebou.

„Využívaly ji nižší desítky tisíc našich klientů a byla mezi nimi relativně oblíbená,“ uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Podle Hrubého je i nový způsob posílání peněz bezpečný. „Platba bude probíhat v prostředí digitálního bankovnictví, ve kterém se denně posílají miliony plateb. Žádné dodatečné riziko tam tedy rozhodně nevzniká,“ prohlásil.

Pozor na podvodníky

Rovněž podle Šalši nyní kladou zúčastněné banky na bezpečnost plateb velký důraz. Také proto, že se teď podvodníci více než dříve snaží přesvědčit klienty bank, aby jim posílali své peníze. „Platby na kontakt budou stejně bezpečné jako jakékoliv jiné,“ ujistil Šalša. ČNB proto klienty bank upozorňuje, aby peníze posílali pouze lidem, které znají a jimž důvěřují.

Bez hotovosti do hospody nelez. Podniky přestávají brát karty, opozice chce EET

Klienti bank by se měli mít na pozoru zejména před nevyžádanými a potenciálně podvodnými žádostmi o peníze. „S tím, jak se zvyšuje rychlost a komfort provedení plateb, zkracuje se i doba, za kterou mohou lidé o své peníze přijít,“ varovala ČNB ve své tiskové zprávě.

Jak posílání peněz přes mobil funguje



• pro využití takzvané platby na kontakt už nemusíte znát číslo bankovního účtu příjemce, stačí jen zadat jeho telefonní číslo



• platbu zadáte z mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví banky, u níž máte vedený svůj účet v českých korunách



• příjemce musí být prostřednictvím aplikace své banky zaregistrován do registru, který bude spravovat Česká národní banka. V registru bude uvedeno, ke kterému telefonnímu číslu je daný bankovní účet přiřazen



• zatím se k platbám na kontakt přihlásilo devět českých bank. Posílat si vzájemně peníze tedy budou moci všichni jejich klienti



• přes telefon půjde posílat platby do pěti tisíc korun