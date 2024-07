Co udělat s ušetřenými penězi, aby přinášely alespoň minimální zisk? Klesající úrokové sazby na spořicích účtech, které aktuálně nabízejí tuzemské banky, rozhodně nemohou střadatele těšit. A s tím, že by snad v dohledné době mohly růst, odborníci rozhodně nepočítají.

Ještě v létě před dvěma lety se obvyklá úroková sazba nabízená bankami a kampeličkami na zhodnocení spořicích účtů pohybovala na úrovni 4,5 až 5,5 procenta, loni o prázdninách se vyšplhala zhruba mezi 5,5 až 6,0 procenta. Oproti tomu nyní peněžní ústavy v lepším případě nabízejí sazbu kolem 4,5 procenta, některé jen v případě časově omezených nabídek a splnění dalších podmínek nanejvýš jen asi k pěti procentům. Ze získaného úroku přitom střadatelům stát ještě ukrojí srážkovou daní ve výši 15 procent.

Úrokové sazby na spořicích účtech klesají proto, že obvykle rychle kopírují klesající trend základní úrokové sazby České národní banky (ČNB). Ta vzhledem ke klesající inflaci pozvolna klesá a aktuálně od konce června činí 4,75 procenta. „Na konci roku by mohla být lehce nad čtyřmi procenty,“ odhadl vedoucí produktového oddělení společnosti Swiss Life Select Tom Kadeřábek. V tom případě by logicky byly sazby spořicích účtů ještě nižší, než je tomu nyní.

Podle výpočtů analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka se čistý úrok spořicích účtů obvykle pohybuje zhruba na hodnotě jednoho procentního bodu pod základní úrokovou sazbou ČNB. „V průměru se tak u lepších spořicích účtů dostáváme na čistou úrokovou sazbu někde mezi 3,5 až čtyřmi procenty,“ konstatoval Novák.

Jak je tedy možné, že některé banky nabízejí třeba až pětiprocentní úrok? „Některé chtějí nabrat více klientů, o ostatních to bývá podmíněné třeba tím, že zájemci musí několikrát měsíčně platit kartou a bývá to většinou ohraničené i určitým objemem peněz,“ vysvětlil Novák. „Může to trvat třeba měsíc, dva nebo tři, ale dlouhodobě to ani na těch nejlepších spořicích účtech nemůže vydržet,“ podotkl.

Méně vzdělaní lidé hůř spoří

Spořicí účty mají dvě základní výhody: vyšší úročení než běžné účty a obvykle i možnost v případě potřeby peníze rychle vybrat. Ostatní peněžní nástroje tyto výhody neposkytují. „Určitým ekvivalentem je nákup státních dluhopisů, které jsou stále relativně likvidní a nabízejí celkem solidní výnos. Problém je v tom, že ten produkt je poměrně drahý a není to pro někoho, kdo má padesát nebo sto tisíc, ale pro toho, kdo má finanční prostředky v řádu statisíců nebo spíš milionů korun,“ míní Novák.

Přestože se finanční situace řady domácností v poslední době zlepšila, podle nového průzkumu společnosti Provident Financial stále nezvládá spořit bezmála čtvrtina lidí. Desetina respondentů prostě proto, že raději utrácí, dvanácti procentům lidí ale na nějaké spoření už zkrátka nezbývá dostatek peněz.

Z výzkumu analytického ústavu STEM zpracovaného pro poradenskou společnost KPMG publikovaného na konci června zase vyplynulo, že se schopnost domácností vytvářet úspory zlepšuje. Výjimku však tvoří domácnosti lidí, jejichž nejvyšším dosaženým vzděláním byla pouze základní škola.