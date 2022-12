Zatímco ke konci loňského roku ji v portálech veřejné správy využilo alespoň jednou asi 700 tisíc lidí, nyní to bylo již 1,6 milionu. Také u různých komerčních subjektů služby bankovní identity využilo asi 550 tisíc zákazníků. Celkem přitom bankovní identitou aktuálně disponuje až 5,5 milionu zákazníků některých tuzemských bank.

Mnozí jejich klienti si stále více uvědomují, že jim elektronický kontakt s úředníky i obchodníky přináší velké úspory času i peněz. „Během prvního týdne po spuštění žádosti o jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě přes portál Jenda vyzkoušelo vůbec poprvé bankovní identitu 160 tisíc lidí,“ řekl výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Dobrá zpráva pro klienty. Bankovní identitu zpřístupní další finanční domy Česka

Podle ministerstva práce a sociálních věcí si dosud o tuto dávku celkem zažádalo přes 552 tisíc lidí. Většina z nich právě on-line formou. „Osobně bylo podáno asi 200 tisíc žádostí, rozdíl je tedy poměrně zásadní,“ uvedl mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta. Právě tento resort je podle něj v rámci Česka průkopníkem ve využívání elektronické identity v tak velkém rozsahu.

Požádat lze o příspěvek na dítě i bydlení

Jako rychlou a bezpečnou možnost přihlášení do ministerského portálu Jenda doporučuje Augusta občanům právě bankovní identitu. „Nově on-line žádosti klientům nabízíme také u příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku či přídavku na dítě,“ podotkl. „Nadále platí, že digitalizace je pro nás prioritou a chceme tyto možnosti rozšiřovat a zdokonalovat i v budoucnu,“ slibuje Augusta.

Veliká změna pro řidiče. Při ztrátě řidičáků už není nutné běžet na úřad

Růžička připomněl, že si lidé mohou on-line zažádat také o příspěvek na bydlení. „Minimálně si můžete podat žádost, která je potom elektronicky zpracována,“ poznamenal. Vyřizování se přitom podle něj někdy může protáhnout kvůli tomu, že různé státní databáze nemusí mít všechny potřebné údaje k dispozici. Banky důležité věci o svých klientech, přinejmenším číslo jejich účtu, ale znají vždycky. „Proto vedeme diskuzi, že by se hypoteticky mohli napojit přímo na bankovní identitu, protože v jejích parametrech je i číslo účtu,“ konstatoval. V takovém případě by se proces výplaty dávky ještě zjednodušil a zrychlil.

Také Úřad práce lidem doporučuje, aby s ním komunikovali elektronicky, pokud je to možné. Preferuje rovněž bankovní identitu. „Je to nejjednodušší způsob ověření vaší totožnosti,“ stojí na jeho webových stránkách. Již od poloviny příštího roku by měli nově mít také lidé, kteří mají nárok na důchod, možnost zažádat si o jeho přiznání elektronicky.

O důchody se bude žádat i on-line. Novinka startuje příští rok

Ještě předtím si budou také zájemci, kteří se budou chtít zúčastnit prezidentských voleb mimo své bydliště, elektronicky zažádat o voličský průkaz. Nejjednodušší možností je přihlásit se přes bankovní identitu do datové schránky. „Nejzazší termín, abyste ho dostali včas a mohli volit, bude 6. ledna,“ dodal Růžička. Pokud se podaří dotáhnout do konce jednání s ministerstvem životního prostředí, měli by podle něj také již v lednu mít žadatelé o dotace z Nové zelené úsporám možnost hlásit se o své peníze elektronicky.

Nově v pilotním režimu startuje také aplikace BankID Plus, jejímž prostřednictvím mohou lidé například při nákupu alkoholu prokázat, že už jsou dospělí a mají na něj proto nárok. Prodejce to zjistí z QR kódu, který mu kupující z mobilu ukáže. Nebude tak mít možnost jako dosud zjistit další údaje z občanského průkazu mladistvě vypadajícího zákazníka.