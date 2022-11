Občanka i řidičáky se přesunou do mobilů. Bartoš chce eDokladovku spustit za rok

Na možnosti bezpapírového a osobního styku se státem se chystá i UniCredit Bank. Kdy to však bude, nechce banka zatím veřejnosti sdělit. „Přesný termín spuštění přihlašování přes bankovní identitu do portálů státní a veřejné správy v následujícím období oznámíme,“ řekl za banku Deníku bez dalších podrobností Petr Plocek.

Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička ale odhaduje, že půjde o relativně krátký čas. „UniCredit by se k systému měla zapojit v první polovině příštího roku. Co se týče Fio Banky, tak ta by ve stejném období měla k této službě připojit i veřejnou správu, tedy možnost klientů komunikovat například s pojišťovnami či energetickými společnostmi. Ale možná to stihne ještě v tomto roce,“ řekl Růžička.

Velký otazník visí nad menšími bankami, jako jsou Trinity Bank, Creditas či Equa Bank, která se v polovině listopadu spojí s Raiffeisenbank. „To jsou banky, které mají výrazně nižší počet klientů a neamjí takové finanční prostředky. Projít akreditací a připojit se na bankovní identitu totiž něco stojí. Niméně s těmito bankami jednáme a měly by se stát konzumenty této služby,“ uvedl Růžička.

V příštím roce by se tak podle Růžičky měla do systému připojit i banka Creditas. Naopak banka Trinity se zatím do systému připojit nehodlá. „Spuštění bankovní identity není v nejbližším výhledu v plánu,“ uvedla mluvčí banky Eva Čerešňáková.

Co je bankovní identita:



Bankovní identita je něco jako digitální občanka. Díky ní se můžete bezpečně přihlašovat do portálů různých firem a státní správy, a to stejně jednoduše jako do internetového bankovnictví.



Na konci léta si přes tuto službu mohli lidé žádat o jednorázový příspěvek na dítě v hodnotě 5000 korun.



Dále přes něj můžete bezplatně:

- žádat o nový řidičský průkaz nebo zjistit počet trestných bodů,

- získat výpis z rejstříku trestů,

- mít občanský průkaz i pas na jednom místě,

- nahlédnout do katastru nemovitostí,

- zřídit si datovou schránku,

- zjistit výši důchodu,

- podat a nahlédnout do přehledů o příjmech a výdajích OSVČ.