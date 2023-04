Už více než šest milionů lidí v České republice si u svých bank založilo takzvanou bankovní identitu. Jako nástroj pro komunikaci a vyřízení papírování bez front ji v loňském roce využilo přes dva a půl milionu lidí, například pro podání daňového přiznání. Ti, kteří jej podávají elektronicky, mají totiž o měsíc prodlouženou lhůtu. Ta letošní končí 2. května.

Ještě před několika lety bylo pro Jiřího z Hradce Králové podání každoročního daňového přiznání spojeno s vidinou nekonečných front u Finančního úřadu. Prostoje v zástupech lidí, kteří dodávají potřebné dokumenty berňáku v nejzazším možném termínu, jsou teď pro Jiřího pasé. „Moje daňová poradkyně mi poradila, ať si zařídím bankovní identitu. Výhodou je nejenom to, že mohu přiznání podat z tepla domova, ale také, že jej mohu podat i o něco později,“ svěřil se muž.

Kromě daňového přiznání mohou lidé s bankovní identitou žádat online o výpis z trestního rejstříku, nebo se podívat, jak jsou na tom bodově u svého řidičského průkazu. Tím však výčet výhod této „virtuální občanky“ nekončí. „Věcí, které lze díky bankovní identitě vyřídit online se státní správou stále přibývá – od žádosti o státní sociální podporu či nový řidičský průkaz přes přihlašování do datové schránky po zjištění výše budoucího důchodu,“ popsal další výhody výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Přehledným státním rozcestníkem všech možností je Portál občana. Firem zapojených do Bank iD je více než 150, významnými segmenty jsou zdravotní pojišťovny, investiční společnosti, komerční pojišťovny, sázkové společnosti. „Bankovní identitu využívají lidé i ve fyzickém světě – nakoupí si v obchodech mimo běžnou pracovní dobu (COOP) nebo u služeb sdílených aut (CAR4WAY),“ doplnil Růžička.

Bankovní identita se využívá i při ověření věku spotřebitelů při nákupu zboží s limitovanou dostupností, především tabákových výrobků a alkoholu.

Institucí přibývá

Z velkých hráčů na českém bankovním trhu tuto službu ještě na konci minulého roku poskytovalo sedm finančních institucí - Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a Fio banka. Teď se k nim postupně přidávají i další bankovní domy. Od letošního ledna tuto možnost nabídla svým klientům například UniCredit Bank. „Přes bankovní identitu umožňujeme komunikaci s úřady a státními institucemi. O dalším rozšíření budeme s předstihem informovat,“ uvedl mluvčí banky Petr Plocek.

Od dubna si mohou přes mobil či počítač vyřizovat své záležitosti také klienti Banky Creditas. Trošku jinou cestou se pak vydala mBank. „Od konce března mohou noví klienti ověřit svou identitu skrze bankovní identitu jiných bank. Na dalších fázích intenzivně pracujeme, ohledně termínů nechceme být konkrétní, ale bavíme se o brzké budoucnosti - letní měsíce, nikoliv o delším časovém horizontu,“ informoval zástupce generálního ředitele mBank Česká republika pro oblast produktového a segmentového managementu Martin Podolák.

Telefon místo dokladu

Bankovní identita nebude v budoucnu jedinou možností, jak se legitimovat před úředníky bez nutnosti použití standardních dokladů. Některé dokumenty, hlavně pak klasický řidičák a občanku, má již za pár týdnů nahradit displej mobilu. Úředníci totiž již chystají možnost využití mobilního telefonu jako úložiště dokladů.

„Pokud půjde vše podle plánu, v půlce června bude vládě předložen návrh novely zákona o právu na digitální služby a dalších souvisejících zákonů. Koncem roku by tak zákon mohl být schválen a podepsán prezidentem,“ sdělila nedávno Deníku mluvčí kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše Anna Urbanová.

Využívat chytrý mobilní telefon i k předložení průkazu či dokladu je běžnou záležitostí například ve Finsku, Velké Británii, Austrálii, USA či třeba v Kosovu. Češi musí zatím nosit u sebe stávající plastové kartičky.

Co je bankovní identita



Bankovní identita je něco jako digitální občanka. Díky ní se můžete bezpečně přihlašovat do portálů různých firem a státní správy, a to stejně jednoduše jako do internetového bankovnictví.



Dále přes ni můžete bezplatně:

- žádat o nový řidičský průkaz nebo zjistit počet trestných bodů,

- získat výpis z rejstříku trestů,

- mít občanský průkaz i pas na jednom místě,

- nahlédnout do katastru nemovitostí,

- zřídit si datovou schránku,

- zjistit výši důchodu,

- podat a nahlédnout do přehledů o příjmech a výdajích OSVČ.



Jaké banky umožňují bankovní identitu:



Klientům ji nabízí 9 bank: Air Bank, Banka CREDITAS, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffesen Bank a UniCredit Bank