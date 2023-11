K zaslání peněz na cizí účet nebude ode dneška u největších bank nutné znát číslo účtu příjemce, bude stačit jeho telefonní číslo. Novináře o tom informovala Česká bankovní asociace, která s Českou národní bankou spolupracovala na projektu nové služby takzvaných plateb na kontakt, které zjednoduší posílání peněz mezi lidmi. Místo čísla účtu v internetovém či mobilním bankovnictví bude stačit zadat mobilní číslo příjemce platby.

K platbě přes internet už nebude pořeba znát číslo účtu příjemce, postačí to telefonní. | Foto: Shutterstock

Službu platby na kontakt spouští dnes Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Moneta a UniCredit Bank ji spustí v příštím roce. Usnadní se tak tuzemské transakce mezi lidmi. Klienti se musí do služby aktivně přihlásit a spárovat své telefonní číslo s bankovním účtem. Maximální platba je zatím 5000 korun. Už nyní mohou Češi k platbě na kontakt využívat zahraniční finanční služby, například aplikaci Revolut.

„Služba je pro všechny fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které se do nové služby aktivně přihlásí,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Monika Zahálková.

Jak platby na kontakt fungují?

Revoluce v online platbách. Znát číslo účtu už nebude třeba, postačí to mobilní

Většina klientů preferuje platbu na číslo mobilního telefonu především kvůli jednoduššímu a rychlejšímu vyplnění. Část z nich taky považuje dohledání čísla mobilního telefonu za snazší. Na posílání maximální částky, tedy 5000 korun, by platby na kontakt využívalo přes 40 procent dotázaných. Čtvrtina lidí by novou službu využívala na převody do 1000 korun. Novinka má zmírnit riziko omylů při zadání špatného čísla účtu příjemce.

Lidé se ke službě musí aktivně přihlásit prostřednictvím jejich banky. Čísla budou registrovaná v ČNB. „V registru ČNB je možné uchovávat k jednomu číslu účtu více telefonních čísel, například u společného účtu manželů. Naopak k jednomu telefonnímu číslu nelze přiřadit více čísel účtů. Platbu na kontakt je možné zadat pouze v korunách. Maximální limit jedné platby je 5000 korun, minimální částka jedna koruna,“ uvedl ředitel sekce řízení rizik a podpory obchodů ČNB Jan Schmidt.

Telefonní čísla nezařazená do registru ČNB nebudou moci platbu na kontakt přijímat. Peníze tedy z účtu neodejdou. Před odesláním platby se zobrazí název účtu příjemce, zpravidla jméno a příjmení. Klienti se často pletou při vyplňování čísla bankovního účtu nebo kódu banky. Odeslané peníze tak v horším případě mohou skončit na jiném účtu. V lepším případě se transakce neuskuteční.

V posledních letech banky zaznamenaly strmý nárůst klientů, kteří používají mobilní bankovnictví. Od počátku roku 2019 do poloviny letošního roku vzrostl jejich průměrný počet o 110 procent.