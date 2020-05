Pracujete v restauraci či hotelu a uvažujete o hypotéce na pořízení bydlení? Cesta k ní bude těžší než dosud.

Přísnější dohled

V dubnu sice průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů klesla na 2,39 procenta, ale banky si nyní zájemce o úvěr berou kvůli riziku případného nesplácení pod ještě větší drobnohled než před příchodem koronaviru.

„S hypotékou se v současné době mohou rozloučit lidé, kteří pracují například v cestovním ruchu či pohostinství,“ uvedl Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Podle něj teď na klienty z těchto „rizikových“ oborů, ale třeba i na lidi pracující v dalších oblastech postižených koronavirovou krizí jako třeba kultura či sport některé banky hledí přísněji.

„Neplatí to plošně. I člověk, který pracuje v pohostinství, si může o hypotéku požádat, ale je otázkou, jak na něj budou koukat při schvalovacím procesu,“ řekl Sýkora Deníku. „Manévrovací prostor se možná v souvislosti s nejistotou na trhu práce pro tuto profesi o něco zmenší,“ připustil hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

„Neznamená to ale automatické vyloučení úvěruschopných klientů. To by banka byla sama proti sobě. Vždy se bude dívat na udržitelnost příjmů žadatele o úvěr,“ dodává Staňura .

Podle výkonného ředitele poradenské společnosti Stone & Belter Ondřeje Marka si však už na horší přístup k úvěrům jeho klienti podnikající v gastronomii a cestovním ruchu stěžovali. Nabídku finančních produktů jim omezily zejména menší peněžní ústavy. „Oproti dosavadním zvyklostem budou banky určitě mnohem víc řešit schopnost klienta splácet,“ uvedl Marek.

Žijí ze dne na den

„Možná je dobře, že někteří tu hypotéku nedostanou,“ míní odborník na sociální poradenství Stanislav Skalický. „Podle mých zkušeností si lidé moc peněz stranou neodkládají, v číšnických profesích obzvlášť. Jsou zvyklí žít ze dne na den,“ řekl Skalický Deníku. Obává se, že protáhne-li se krize na delší dobu, padne mnoho lidí do dluhových problémů a do spárů lichvářů. „Myslím si, že za půl roku bude v dluhových poradnách plno,“ dodal.