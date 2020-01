Počet letů mezi Barcelonou a Madridem v poslední době sice po startu vysokorychlostních vlaků výrazně klesl, stále ale mezi oběma městy velká část lidí používá letadlo a mezi oběma městy létalo v roce 2018 kolem 50 spojů denně, letos je to kolem 30 letů za den. Kdysi bylo spojení Barcelona – Madrid nejvytíženější leteckou trasou na světě.

O plánu informovala španělská média, například El País. Poprvé o něm primátorka mluvila pro místní televizi BTV. Návrh primátorky je ještě radikálnější než jen omezení letů do Madridu: podle ní by měly být zakázány všechny lety do měst, která mají přímé spojení s Barcelonou po železnici. Vysvětluje to tím, že cesta vlakem produkuje méně emisí skleníkových plynů než letadlem.

Řada cestujících zatím využívá mezi oběma městy letadlo zejména kvůli ceně. Španělský železniční dopravce Renfe má na trase monopol, tomu odpovídají i ceny a počty spojů. I to by se ale mělo změnit, španělský správce železnic Adif soutěží provoz dopravce na této trase, Renfe navíc chystá svoji nízkonákladovou společnost, která má přinést na trasu nižší ceny.

Stav klimatické nouze

Vlakům z centra do centra trvá cesta 2,5 hodiny. Let trvá sice jen hodinu, ale do doby na cestě je potřeba zahrnout i dobu cesty na letiště a z letiště. Sdružení letecké dopravy ve Španělsku (Asetra) označilo návrh primátorky za přímý útok na cestovní ruch. V některých zemích se mluví o regulaci letů na velmi krátké vzdálenosti.

Barcelona tento týden vyhlásila stav takzvané klimatické nouze, kterým chce navrhnout řadu opatření, jak snížit vliv na životní prostředí. Od ledna ve městě platí například jedna z největších nízkoemisních zón v Evropě. Pokrývá plochu 95 kilometrů čtverečních. Nesmí do ní auta vyrobená před rokem 2000, v případě dieselů před rokem 2006.

Do zóny ale nespadá přístav, kam připlouvají obří výletní lodě bez jakékoliv regulace emisí a zahlcují centrum města krátkodobými návštěvníky.