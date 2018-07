Barvič a Novotný má už 135 let. Byl prvním českým knihkupectvím v Brně

Brno - Knihkupectví Barvič a Novotný v České ulici vzniklo přesně před 135 lety. Byl to první český podnik tohoto druhu v Brně.

Přežilo dvě světové války i socialismus. Prodělalo několik rekonstrukcí a zvládlo i výměny majitelů. Knihkupectví Barvič a Novotný v České ulici v Brně právě slaví 135. výročí založení. Za tu dobu zažilo nespočet turbulencí. I přes ně se ale přeneslo a nyní do něj lidé míří za úplně stejným účelem, jako když ještě za rakousko-uherské monarchie vzniklo.



Obchod založil knihkupec Josef Barvič. V převážně německy hovořícím Brně to bylo tehdy podle odborníků odvážné. „Šlo o jediné české knihkupectví ve městě. Barvič kolem něj vytvořil stálý okruh kulturních českých pracovníků,“ uvedla na Internetové encyklopedii dějin Brna historička Milena Flodrová.

Firmě se dařilo. Nejenže se v knihkupectví scházely české kulturní osobnosti, vydávalo i vlastní knihy. V roce 1909 Barvič přijal za společníka Josefa Novotného. A knihkupectví poprvé získalo jméno, pod kterým je známé i dnes. Obchod se navíc přesunul o několik domů dál na dnešní adresu. Novotný se podílel na dalším rozkvětu podniku. „V roce 1924 založil obrazárnu a také pořádal koncerty houslového mistra Jana Kubelíka,“ zmínila Flodrová. Navíc se věnoval i charitě.



S nástupem socialismu v roce 1948 však pro knihkupectví i Novotného nastaly těžké časy. Firmu noví političtí mocnáři zlikvidovali a knihkupec se dostal do vězení. Za protistátní činnost. O rok později zemřel. Knihy se v České prodávaly nadále, ale už pod hlavičkou Národního podniku Kniha. „Jako studentka jsem do něj někdy chodila nakupovat. Na obchodě byl jen nápis Knihkupectví, spolužáci Brňané ale stejně stále říkali, že jdou pro knihy k Barvičovi,“ zavzpomínala důchodkyně Hana Křečková.



V restitucích po pádu režimu se obchod vrátil do rukou rodiny Novotných. Ta jej otevřela s původním názvem. V roce 2013 ale rodinná knihkupecká tradice skončila, a prodejna se stala součástí řetězce Kanzelsberger.



Loni získal obchod novou tvář. Po rekonstrukci v něm vznikla třeba stěna ze knih. „Trochu jsme změnili celou dispozici obchodu. Stěna z knih obklopuje točité schodiště, které je dominantou obchodu. Chtěli jsme zákazníky nalákat do druhého patra,“ zmínil při slavnostním otevření současný majitel Jan Kanzelsberger mladší.