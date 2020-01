„Letos opravdu plánujeme začít výstavbu plavební komory Rohatec, která prodlouží Baťův kanál tokem Radějovky až do Hodonína. Tato plavební komora bude vedle jezu Sudoměřice/Skalica, naproti slovenskému přístavu Skalica na české straně Radějovky,“ upřesnil mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

ŘVC momentálně dokončuje inženýrskou činnost pro stavební povolení. Na slovenské straně už stavební povolení má, na české zatím běží dílčí stavební řízení, pro hlavní stavbu by se podle Bukovského mělo rozběhnout během krátké doby. Cílem je získat stavební povolení do června.

„Pak by byla stavba zahájena v říjnu 2020 po plavební sezóně, protože se musí kanál vypustit,“ doplnil Bukovský. Předpokládané náklady činí 234 milionů korun, s dokončením stavby se počítá na jaře roku 2023.

Vodní cesta měří skoro 54 kilometrů

Baťovým kanálem se zjednodušeně nazývá vodní cesta z přístavu Skalica do Otrokovic (jez Bělov). Cesta měří necelých 54 kilometrů, její mírně větší část vede po řece Moravě, 25 kilometrů připadá na uměle vybudovaný kanál.

Cesta byla vystavěna v letech 1934 až 1938 a až do začátku šedesátých let se používala pro přepravu nákladu, především uhlí a stavebních materiálů. Následně tři desetiletí kanál chátral. V současné době tam turistům slouží 21 přístavů a úvazišť a třináct plavebních komor. V plánu je i prodloužení severním směrem do Kroměříže.