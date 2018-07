Legendární stadion na Bazalech jde k zemi. Rekonstrukce bude o 34 milionů dražší

Město Ostrava předalo fotbalový areál na Bazalech společnosti Hochtief, která ihned zahájila demoliční práce. Zatímco propočtená studie počítala s tím, že rekonstrukce na tréninkové centrum bude stát 219,2 milionu korun (bez DPH), výsledná cena bude ještě o téměř 34 milionů korun vyšší.

Městské fotbalové centrum na Bazalech by mělo být hotové do čtrnácti měsíců a daňové poplatníky vyjde i s cenou pozemku (115 milionu korun) na zhruba 368 milionu korun (bez DPH).

V nárůstu vysoutěžené ceny (252 816 989 milionu korun bez DPH) oproti ceně propočtené ve studii hrají podle mluvčí města Ostravy Andrey Vojkovské hlavní roli nezbytné změny ve fázi zpracování projektové dokumentace.

„Jedná se zejména o navýšení finančních prostředků nutných pro založení opěrné stěny u vedlejších hřišť. Na základě požadavku odboru dopravy magistrátu bude vybudován také nový chodník k zastávce MHD. Městský obvod Slezská Ostrava požádal o rekonstrukci navazujících venkovních schodišť k ulici Michálkovická. V posledních dvou letech došlo také k nárůstu cen stavebních prací až o 25 procent,“ vysvětlila mluvčí města navýšení ceny s tím, že nezanedbatelný vliv na vítěznou cenu má také přetlak stavebních prací nad kapacitou firem.

Jak město Ostrava uvádí v tiskové zprávě, další nezbytné náklady ve výši 6,5 milionu korun budou použity na autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora BOZP a poradenství k rekonstrukci.

Částkou 190 milionů korun přispěje na rekonstrukci areálu Bazaly město Ostrava, partner projektu Moravskoslezský kraj pak poskytne 70 milionů korun.

Rekonstrukci bude provádět společnost Hochtief CZ. „Už dnes (v úterý 10. června) začnou práce na odstrojování budovy a také demolice. Demolice hlavní budovy a stávajících drobných objektů by měly být dokončeny zhruba do 6 týdnů, pak začnou práce na opěrných zdech a pilotovém založení a začneme dělat novou hlavní budovu. „Do 14 měsíců by měla být modernizace ukončena a areál sloužit mladým fotbalistům,“ uvedl David Horák, ředitel Divize Morava Hochtief CZ s tím, že nová budova vystavena v místě, kde stojí i krytý tribuna, bude třípodlažní.