Češi i letos vykoupili bazény. Pozor ovšem na špatné napouštění, hrozí pokuta

Místo do dovolené na pláži investují Češi své úspory do koupě bazénu na svoji zahradu. Může za to především nejistota a obavy z cestování do zahraničí kvůli celosvětové pandemii i stále uzavřená veřejná koupaliště či aquaparky. Nejsou však jediní. Poptávka po bazénech vzrostla v celé Evropě.

Pokud vinou napouštění bazénu dojde k omezení dodávky pitné vody, může dotyčná osoba vyfasovat od vodáren pokutu v řádech tisíců korun, od obce pak další pokutu ve výši až 50 tisíc korun. | Foto: Deník/Jaroslav Pich

V loňském roce započatá poptávka po bazénech pokračuje i v letošním roce. A podle prodejců doslova trhá rekordy. Česko by si tak zřejmě s přehledem udrží pozici „bazénové velmoci“, už nyní totiž patří mezi tři evropské země s největším počtem bazénů v přepočtu na jednoho obyvatele. A počet se po letošní sezoně navýší. Pohodlní Češi propadli donášce. Poslíčkové jim tahají 40kilové nákupy Přečíst článek › „Aktuálně evidujeme na tuzemském trhu o téměř sedmdesát procent vyšší objem přijatých objednávek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku,“ říká Daniel Bareš, marketinkový manažer firmy Albixon, která je evropským lídrem výroby kopaných bazénů a také zastřešení. Jen v loňském roce firma prodala tři tisíce bazénů a osm tisíc bazénových zastřešení. „Objednávka je vyšší v celé Evropě, největší nárůst je teď v Německu,“ podotýká manažer z Albixonu. Sílící poptávka Zájem Čechů o bazény potvrzuje i firma Mountfield dodávající na český trh nejen kopané ale i nadzemní bazény. Zatímco v loňském roce firma zaznamenala zvýšenou poptávku o třicet procent oproti roku 2019, letos poptávka po bazénech i nadále sílí. „Nárůst je již více než padesát procent. Je to dáno asi i po zkušenostech lidí z loňského roku a pokračujícím restrikcím,“ informuje mluvčí firmy Kateřina Böhmová. Povinnost pro bytová družstva: Do konce roku musí přijmout nové stanovy Přečíst článek › I když největší tuzemští výrobci bazénů navýšili oproti loňskému roku kapacitu výroby, vypadá to, a to vzhledem k vysoké poptávce, že ne všechny zákazníky se podaří včas uspokojit. Ze skladů doslova mizí bazény, stejně tak se velmi rychle plní poslední volné termíny pro realizaci. Lidé objednající si kopaný bazén v pozdějším termínu tak musí počítat i s variantou instalace až po letních prázdninách. „Bohužel vzhledem k výrazně vyšší poptávce se čekací doba prodlužuje, avšak stále máme volné kapacity u některých modelů s montáží před létem. Při využití zastřešení a tepelného čerpadla se navíc koupací sezona prodlužuje, zákazník se tak nemusí obávat, že by ještě letos svou dovolenou na zahradě nestrávil,“ vysvětluje Bareš. Se zkracujícím se počtu dní před letními prázdniny mají termínová zpoždění i v Mountfieldu. „S výrobou jsme začali již v předstihu, ve třetím kvartálu loňského roku. Bazénů máme tudíž dostatek, musíme ale přiznat, že v rámci realizace stavby kopaných bazénů na zahradách máme několikatýdenní skluzy v termínech,“ dodává Böhmová. Nemovitosti z trhu rychle mizí. Lidé ze strachu z krize nakupují jako diví Přečíst článek › Že si Češi pořizují na své zahrady více bazénů potvrzují i vodohospodáři. Lidé totiž mnohem více u nich poptávají dovezení vody do bazénu pomocí cisterny, což má oproti napouštění z vodovodního řadu výhody: je to mnohem rychlejší – desetikubíkový bazén je napuštěný za zhruba patnáct minut - navíc nehrozí způsobení problémů s dodávkou pitné vody. „Zájem o závoz vody cisternou je velký. V loňském roce jsme kvůli omezení našich služeb v souvislosti s epidemiologickou situací vodu rozváželi až na přelomu jara a léta. Letos zatím objednávky stíháme uspokojit, ale očekáváme zvýšení zájmu s příchodem teplejšího počasí,“ uvádí Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun. Při objednání vody cisternou zákazník zaplatí pouze vodné, což je například ve středočeském Berouně necelých padesát korun za kubický metr, k tomu dopravu, která představuje náklady 40 korun bez DPH za kilometru a částku 420 Kč za napuštění a vypuštění cisterny. „Jedná se ale o jakési vodítko. Vše se snažíme řešit individuálně, jelikož někdo má menší bazén, někdo potřebuje vody více,“ upřesňuje ředitel. Aquapark v Čestlicích čeká na restart, denně přichází o milion korun Přečíst článek › Většina lidí stále při napouštění bazénu sáhne po zahradní hadici napájené z vodovodního řadu. Podle Deníkem oslovených vodárenských společností je to možnost, ovšem lidé musí k tomuto přistupovat ohleduplně. Středočeské vodárny pak doporučují napouštět bazén přes noc v průběhu pracovního týdne, kdy není poptávka po vodě tolik veliká. „Přílišný nápor na kapacitu vodovodu najednou naráží na samotnou kapacitu potrubí, způsobuje v něm kolísání tlaku, což se samozřejmě může projevit v okolních domácnostech. Navíc dochází k uvolnění usazenin ze stěn potrubí. Může se tedy stát, že voda je dočasně zakalená. Toto ovšem nemá vliv na její spotřebitelskou kvalitu,“ upozorňuje mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová. Hrozí vysoké pokuty Pokud vinou napouštění bazénu dojde k omezení dodávky pitné vody, může dotyčná osoba vyfasovat od vodáren pokutu v řádech tisíců korun, od obce pak další pokutu ve výši až 50 tisíc korun. „Dojde-li vysokým odběrem k problémům na síti, můžeme požadovat i náhradu škody třeba za dovoz vody do vodojemu nebo kompenzace ostatním poškozeným odběratelům,“ upřesňuje Paul s tím, že na Berounsku a Hořovicku jsou pro napouštění bazénů z řadu stanovené limity: ten činí 500 litrů za hodinu a maximálně 5 tisíc litrů za den. „Doporučujeme jednoduchou pomůcku – proud vody na napouštění musí být tak malý, aby naplnil vědro vody za více než tři minuty,“ dodává Paul.