Bývalý fotbalista a podnikatel David Beckham už nechce zachraňovat stále ztrátovější módní byznys své ženy Victorie. Její značka Victoria Beckham Limited jen loni prodělala více než deset milionů liber (asi 286 milionů korun), v roce 2016 to bylo 8,4 milionu (cca 240 milionů korun) a rok předtím 4,7 milionu (přes 134 milionů korun). Napsal o tom bulvární deník Daily Mail.

Beckhamově vlastní firmě DB Ventures se přitom daří skvěle, jen loni mu vynesla zisk před zdaněním ve výši 26,5 milionu liber (756 milionů korun).

Beckham dříve přispěchal manželce na pomoc a do její firmy napumpoval miliony liber. Nyní je však podle zdrojů listu rád, že si bývalá zpěvačka skupiny Spice Girls a uznávaná módní návrhářka našla investory, kteří do jejího podniku nalili 30 milionů liber (zhruba 850 milionů korun), takže alespoň v příštím roce by účetní knihy mohly vypadat lépe. Jeden ze zdrojů deníku řekl: "David je ohromně hrdý na to, co Victoria dokázala, ale už do toho nebude dávat peníze. Ona teď má investory."

Victoria se mezitím snaží dosáhnout vyšší ziskovosti. V dubnu propustila třetinu zaměstnanců a doufá, že úspěšný bude povánoční výprodej. Už zlevnila ceny 230 kusů svého luxusního oblečení, některé až o 50 procent.

Třeba zavazovací kabát s leopardím potiskem je nově k mání za 1247 liber (přes 35 tisíc korun) místo původních 2495 liber (71 tisíc korun). A za hedvábné šaty s krátkým rukávem a podobným vzorem zájemce zaplatí jen 767,50 (téměř 22 tisíc korun) místo 1535 liber (44 tisíc korun).