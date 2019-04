Dodávky ropy budou do 11. května obnovené na 60 procent, uvedlo Bělorusko

Dodávky ropy ropovodem Družba by měly být ke konci příštího týdne, respektive 10. až 11. května, obnoveny na 60 až 65 procent současného ročního průměru. To odpovídá 40 procentům kapacity systému. Běloruské tiskové agentuře Belta to dnes řekl první náměstek ředitele společnosti Gomeltransněfť Družba Andrej Verigo. Firma provozuje ropovod na běloruském území. Plné obnovení provozu si vyžádá nejméně šest měsíců.

Do ropovodu, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý týden dostala ropa znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto zastavily dovoz ruské ropy. Konec problémů? Družbou již do Běloruska přitekla čistá ropa Přečíst článek › Verigo upozornil, že k obnovení dodávek je nutné, aby splnili své závazky všichni partneři a provozovatelé. "Máme zájem spustit systém co nejdříve to bude možné, je ale důležité pochopit, že toto spuštění je jen začátek. Systém bude fungovat v omezeném režimu," prohlásil Verigo. Družba má dvě větve - severní a jižní Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky. Verigo uvedl, že současná opatření přijatá k obnovení dodávek umožní zprovoznit pouze jednu větev ropovodu. Druhá prozatím zůstane mimo provoz a bude v ní uskladněna kontaminovaná ropa. Verigo však neuvedl, která z větví bude v provozu. Podle předběžných odhadů je v ropovodu v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině a v Polsku kolem pěti milionů tun kontaminované ropy. Jak řešit dodávky ruské ropy? Česko má zásoby na 30 dní, tvrdí Správa rezerv Přečíst článek › Dlouhodobý výpadek by mohl přimět rafinerie v zemích, které odebírají ropu z Družby, omezit provoz a přimět Rusko snížit těžbu. Odběratelé ropy by také mohli žádat po ruských producentech a provozovateli ropovodu Transněfť odškodné za ušlý zisk, upozornila agentura Reuters. Rozsah škod zatím není jasný, ani kdo je zaplatí. Bělorusko, které zpracovává ruskou ropu a ropné produkty pak prodává do zahraničí, odhaduje ztrátu ze snížení vývozu ropných produktů na 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč). Rusko vyváží kolem čtyř milionů barelů ropy denně. Kontaminace suroviny přichází v době, kdy země plánuje, že v květnu zvýší vývoz ropy na pětileté maximum. Podle obchodníků se na tomto plánu zatím nic nezměnilo. Ruský provozovatel ropovodů Transněfť uvedl, že v květnu může ruská státní železniční společnost přepravit až 100 tisíc tun ropy. Jedna tuna odpovídá zhruba šesti až deseti barelům, podle druhu ropy. Kontaminovaná ropa Problém s ropou se objevil minulý týden, kdy nejmenovaný ruský producent surovinu kontaminoval vysokými dávkami organického chloridu. Ten se používá ke zvýšení produkce ropy, ale před transportem je nutné ho z ropy odstranit, protože může poškodit rafinerie. S výpadky dodávek prostřednictvím ropovodu Družba jsou už z minulosti zkušenosti, zejména z 90. let. Přerušení dodávek mělo nejrůznější příčiny - od požadavku tehdejšího Sovětského svazu na platbu ve volně směnitelné měně přes spory mezi Ruskem a Ukrajinou o výši tranzitních poplatků až po zaplněné české zásobníky. Potíže s dodávkami občas působilo i počasí. Ke kontaminaci ropy ale v Rusku dochází zřídka. Podle obchodníků se vyšší podíl organického chloridu objevil v ruské ropě zhruba před deseti lety, avšak znečištění bylo mnohem nižší. Problémy s ruskou ropou: Kontaminací se budou zabývat státní úřady, uvedl Putin Přečíst článek ›

