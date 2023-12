Od ledna začne ze stojanů čerpacích stanic mizet benzin Natural 95 s označením E5. Nahradí ho ekologičtější E10, který obsahuje dvojnásobné množství biolihu. S novým palivem budou mít problémy majitelé starších aut. Hrozí u nich popraskání plastových součástek motoru.

Zatímco nyní podíl biolihu u benzinu Natural 95 činí 4,1 procenta, nově to bude 8,8 procenta. Důvodem je snížení objemu vypouštěných škodlivin. Ekologická paliva začnou na český trh dodávat tuzemské rafinérie spadající do skupiny Orlen Unipetrol.

„Do roku 2050 chceme být emisně neutrální a do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 25 procent. Přechod na výrobu a distribuci benzínu v kvalitě E10 je na této cestě významným krokem a český trh se tímto opatřením posune vpřed směrem k čistší mobilitě. Pro naše rafinérie nejde o významnou technologickou změnu, protože benzin v této kvalitě již řadu let dodáváme do Německa, Maďarska či na Slovensko,“ řekl generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Co je vlastně palivo E10?

Jenže nárůst podílu biosložky přinese trable majitelům starších aut. Především těm s emisní normou Euro 3 a starší – tedy v drtivé většině automobily s datem výroby před rokem 2005. Tyto vozy totiž většinou nemají plastové součástky motoru, jako jsou těsnění či hadičky, odolné vůči lihu. „Mohou tak nabobtnat, tvrdnout či praskat,“ upozornil předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Rizikové tankování

Jeho slova potvrdili i odborníci z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) České republiky. Odkazují na výsledky testu německého automotoklubu ADAC, který v minulých letech testoval benzin s vyšším podílem etanolu na vozidle Opel Signum s motorem o obsahu 2,2 litru vyráběném v letech 2003 až 2008.

„Výsledkem po ujetí 27 000 kilometrů bylo poškození palivového čerpadla. Nejedná se přitom o žádnou výjimku. Značky jako Opel, Ford, nebo Mercedes upozorňují, že je riskantní, byť jediné natankování E10 do vozidla, které není homologováno jako splňující evropskou normu Euro 4,“ poznamenal mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Problém se týká i v tuzemsku oblíbených škodovek. Konkrétně se jedná o modely felicie vyráběné v devadesátých letech s motorem o obsahu 1,3 litru OHV.

„Zástupci Škoda Auto tvrdí, že všechny modely od roku 2002, tedy auta stará 21 let, mohou na benzin E10 spolehlivě jezdit. U starších modelů, jako například u felicií, je ale potřeba vyměnit například kroužky u vstřikovačů,“ řekl CNN Prima News Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu. Aktualizovaný seznam aut a motorů, pro které není vhodný benzin E10, vydává Evropská asociace výrobců automobilů od roku 2011. Poslední je z roku 2021.

Znáte nové dopravní značení?

Motoristé nemusí zoufat. Řešení existuje. Mohou tankovat benzin bez biosložky, který je na čerpacích stanicích běžně k mání. Jde o dražší prémiová paliva s vyšším oktanovým číslem. Například u čerpací sítě skupiny Orlen (Benzina) je to Verva 100. I tento benzin má však označení E10.

„U prémiového benzinu Verva 100, který neobsahuje biolíh, jsme zvýšili podíl tzv. ETBE, což vede k vylepšení jeho vlastností – například vyšší oktanové číslo a delší skladovatelnost. Zároveň s navýšeným podílem ETBE se zvýšil poměr kyslíkatých látek, takže Verva 100 spadá do kategorie E10 i přesto, že neobsahuje biolíh. Proto je od 1. ledna 2021 na stojanech označená evropským značením E10,“ vysvětlil před časem mluvčí Orlen Benzina Michal Procházka.