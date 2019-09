Ceny ropy na mezinárodních trzích včera, poté co se na nich po sobotním útoku na ropná zařízení v Saúdské Arábii začalo obchodovat, vzrostly zhruba o pětinu.

Pak však opět lehce klesly. Čeští řidiči se podle odborníků prudkého zdražení zatím nemusejí bát.

Historický výpadek

„Z hlediska obchodníků s ropou se jedná o nejzávažnější náhlý výpadek v dějinách,“ uvedl ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Ceny ropy vyskočily nejvýrazněji v historii,“ prohlásil.

Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď bude záležet na tom, jak rychle se podaří situaci stabilizovat a jak jsou ropná zařízení narušena. „V současnosti to vypadá, že to spíše než otázka několika dnů může být záležitost týdnů nebo i měsíců,“ řekl Deníku analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Loula připomněl, že producenti ropy mají strategické rezervy. „Neobávám se, že by byl ropy nedostatek. Všechny tyto země se budou snažit rezervy uvolnit, aby byl výpadek nahrazen,“ řekl.

Do Česka proudí zejména ruská ropa. „Rusko avizovalo, že má dostatek rezerv, takže se domnívám, že nějaký výrazný negativní dopad by to na Česko zatím mít nemuselo,“ míní Novák.

Světová ekonomika nyní neroste rychlým tempem, takže se poptávka po ropě oproti obdobím růstu snižuje. Přesto se zřejmě ani Česku určité zdražení pohonných hmot nevyhne. Loula očekává zvýšení ceny zhruba o 50 až 60 haléřů za litr benzinu a téměř o dvojnásobek této částky u nafty. „Bylo by to ale až někdy za 14 dnů, protože chvíli potrvá, než sem dražší ropa doputuje,“ vysvětlil.

Důvodem očekávaného nižšího růstu ceny benzinu je to, že hlavní motoristická sezona s koncem prázdnin skončila, a s jejím koncem také klesá poptávka.

Zimní nafta je dražší

U motorové nafty je ale situace jiná. „Upravujeme ji z hlediska technologie na zimní období přidáváním petrolejových frakcí, které ji zdražují. Pro zimní období tam proto může být nárůst cen třeba až o korunu,“ dodal Loula.

Přestože výpadek zhruba pěti milionů barelů ze Saúdské Arábie denně vypadá na první pohled hrozivě, z celosvětového hlediska se přesto jedná jen zhruba o pět procent celosvětových dodávek ropy, připomínají znalci.