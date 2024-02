Pohonné hmoty v Česku dál zdražují a jejich průměrné ceny jsou nyní nejvyšší od poloviny loňského listopadu. Litr benzinu se u čerpacích stanic prodává v průměru za 38,34 koruny, před týdnem byl o 66 haléřů levnější. O 77 haléřů na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 38,55 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Růst cen bude podle analytiků pokračovat i v následujících dnech.

Tankování na čerpací stanici. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ceny benzinu a nafty poprvé od loňského listopadu překonaly úroveň 38 Kč za litr, připomněl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Za zdražováním podle něj stojí zejména drahá ropa, na níž stále tlačí napětí na Blízkém východě. Negativní vliv má podle Lajska také oslabující česká koruna.

V následujících dnech bude zřejmě růst cen pohonných hmot pokračovat. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka by ovšem tempo zdražování mohlo postupně zpomalovat. „Cena nafty by se mohla zvýšit až o 40 haléřů na litr a cena benzinu až o 30 haléřů na litr. Cena nafty by tak mohla atakovat úroveň 39 korun za litr a cena benzinu se této úrovni opět přiblíží,“ tvrdí Tyleček.

Až polovinu z ceny litru paliva si vezme stát. Co vše určuje cenu pohonných hmot

Podle něj ovšem dosavadní dění na trhu neukazuje, že by ceny paliv měly překročit 40korunovou hranici.

Podobný vývoj předpokládá i Lajsek, podle něhož se na trhu objevuje několik faktorů, které by měly vývoj cen paliv brzy zvrátit. Podle Lajska jde například o posilující americký dolar, který by mohl působit proti vysokým cenám ropy, dále vysoké ropné zásoby v USA a také proti původním předpokladům nižší poptávka po ropě.

Zdražování očekává rovněž šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton, který odhaduje v příštích dnech růst o 30 až 50 haléřů za litr. Připomněl, že růst cen pohonných hmot bude znamenat opět větší tlak na dopravní a logistické společnosti, kterým navíc od března stoupnou v průměru o 40 až 60 haléřů na kilometr i náklady na mýto.

Kde řidiči natankují nejlevněji?

Nejlevnější benzin tankují řidiči v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,84 koruny. Nafta je nejlevnější v Jihočeském a Ústeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 38,16 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu v hlavním městě stojí průměrně 39,42 koruny. Nafta se v metropoli tankuje za 39,52 Kč za litr.

Paliva v Česku zdražují zhruba od poloviny ledna, kdy cena benzinu i nafty činila shodně asi 36 korun. V meziročním srovnání je v současnosti benzin dražší skoro o 70 haléřů a nafta zhruba o 1,90 koruny.