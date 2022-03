Průměrná cena benzinu by měla stoupnout na 50,50 korun za litr, průměrná cena nafty pak na rovných 53 korun za litr. Deník připravil přehled to, co by mohlo vést ke snížení ceny za pohonné hmoty.

Státní „čerpačky“ s nízkou marží

Nejen vysoká poptávka po ropě ale i přemrštěné marže prodejců. To jsou důvody, proč ceny nafty a benzinu stoupají stále do rekordních výšin. Jedním z řešení by mohl být zásah státu prostřednictvím jeho vlastnění firmy ČEPRO. Ta je jedním z největších velkoobchodníků s ropou v Česku a zároveň provozuje síť s 200 čerpacími stanicemi napříč republikou pod značkou EuroOil.

Navrhované řešení by mohlo být, aby ČEPRO přeprodávalo s předem definovanou marží a ve své síti čerpacích stanic pak marží přiměřenou. Jak vysoká by byla, to by musel určit stát. Státní „čerpačky“ by tak držely minimální cenou hladinu.

„A protože jich je na trhu dostatek, cenově ovlivní své okolí. Zákazníci si tak budou moci zvolit, jestli budou tankovat u drahého prodejce, nebo u prodejce s „normální“ cenou. Stejně to bude fungovat na velkoobchodní úrovni, přes distributory se zastropovaná cena dostane k nezávislým čerpacím stanicím,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Stát se k tomuto vůbec neodhodlal.

Žádné biosložky

Pokles až o dvě koruny za litr nafty. To si slibuje vláda Petra Fialy (ODS) o konci přimíchávání biosložek. Jenže zatímco vláda tento krok považuje za správný i kvůli spornému ekologickému efektu a profitu jen několika málo tuzemských firem, zemědělci to vidí jinak. Rozhodnutí vlády diskutabilní a rozhodně nepřiměje zemědělce rušit na polích řepku. Důvod je prostý. Poptávka po řepce je v Evropě obrovská.

Jen pro představu: v Evropě je celkově poptávka po 25 milionech tun řepky, vypěstovat se ji dokáže na „Starém kontinentu“ jen 17 milionů tun. „Poptávka tu je i a nadále bude. Jediné, k čemu podle mého dojde, že zdejší zpracovatelé řepky vyvezou biosložku do Německa. Tam už část produkce stejně míří. Vnímám tedy rozhodnutí vlády jako určité politické gesto. Povinnost přimíchávat do pohonných hmot biosložku nikdo nezrušil, vyplývá z evropské legislativy. Navíc řepka je důležitá i pro potravinářský průmysl,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Zastropování cen

Jedním z opatření pro „ukočírování“ cen pohonných hmot mělo být jejich zastropování. Vláda nakonec od toho záměru ustoupila. Stejně tak nezrušila či nesnížila DPH na benzin a naftu. Důvodem jsou peníze putující do státního rozpočtu.

Není žádným tajemstvím, že zhruba polovinu ceny pohonných hmot tvoří daně – spotřební daň a poté ještě DPH. Státní rozpočet by tak přišel bezpochyby o miliardy korun. V Polsku i přesto k takovému kroku sáhli. Od února snížili DPH u pohonných hmot z 23 procent na 8 procent. Od té doby jsou tamní čerpací stanice pod náporem zákazníků, a to i z Česka. Aby ne. Rozdíl může být i deset korun na litru.

Regulace marže

Jen v noci ze středy na čtvrtek průměrná cena benzinu stoupla o 1,40 korun na průměrných 46,64 korun za litr. Nafta podražila o 1,50 korun a prodává se průměrně za 49,03 korun. Skokové zdražení nechápou ekonomové. Podle nich růst cen u čerpacích stanic neodpovídá aktuálnímu stavu s ropou na světových trzích a ani vývoji kurzu koruny k dolaru. „Zřejmě tedy dochází k tomu, že distributoři a čerpací stanice v Česku si neobjektivně navyšují marže, „mastí si kapsu“, pod vlivem momentální napjaté situace související s válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady, zejména v podobě růstu cen energií a obecné inflace,“ myslí si hlavní ekonom Trinity bank a člen národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Nízkonákladová síť čerpacích stanic Tank ONO na rozdíl od jiných zavedených deklaruje, že její marže na litr pohonné hmoty činí maximálně jednu korun. Pokud tedy nabízí čerpací stanice Tank ONO u Krupé u Rakovníka litr nafty za 47,90 (stav k čtvrteční 12. hodině, pozn.red.), pak se cena reálná cena i se spotřební daní a DPH pohybuje těsně pod hranicí 47 korun. Jakou marži tedy asi musí mít čerpací stanice v nedalekém okresním městě Rakovník, kde řidiči za litr dieselu zaplatí 52,90 korun? Vysokým maržím chce vystavit pomyslnou stopku vláda. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo kontrolovat umělé zvyšování marží.

Více ropy, nižší cena

Strach z války a vysoká poptávka po naftě v Evropě žene cenu ropy na světových trzích vzhůru. Jenže v týdnu zaznamenala na strmý pád. Stalo se tak poté, co se v médiích objevila zpráva, že Spojené arabské emiráty, a i Irák podpoří zvýšení těžby v rámci Organizace zemí vyvážející ropu (OPEC).

Cena severomořské ropy se Brent klesla o 17 procent, obchodovala za méně než 106 dolarů za barel. Právě větší množství ropy na světových trzích způsobí přetlak a pokles ceny. „Vyšší produkce ropy je možná právě z vybraných zemí OPEC.

Jedná se zejména pak o Saudskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Irán. Ty mají určité rezervy a mohly by dodávat více ropy na světové trhy. Možná by bylo velmi důležité znát záměry USA, zda obnoví těžbu ropy z ropných písků a břidlic a dodá více ropy na světové trhy,“ myslí si expert a mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.