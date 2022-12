Nízkonákladová síť čerpacích stanic Tank ONO, která deklaruje maximální marži ve výši jedné koruny, nabízela v pondělí dopoledne litr benzinu Natural 95 za 33,90 korun, naftu za pět korun dráže. Naproti tomu stanice Shell v Praze 5 prodávala v pondělí litr benzinu za 37,90 korun, naftu za 41,50 korun. Ceny by však měly v příštích dnech klesat. „Některé čerpací stanice zahýbou ještě směrem dolů s maržemi,“ předvídá předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Mírné zlevňování potvrzují i Deníkem oslovení odborníci. Podle nich cenu ropy na světových trzích táhne směrem dolů nejistá globální ekonomická situace na trzích a také oslabující americký dolar. „Obavy z recese, které se podílely na snížení cen ropy na světovém trhu, nejspíše hned tak neodezní. Proto by i cena ropy mohla v nejbližších týdnech zůstat poměrně stabilní, a tím pádem i pohonné hmoty u tuzemských čerpacích stanic by mohly zůstat levnější. U nafty je situace i nadále méně přehledná v důsledku její dostupnosti na evropském trhu, a proto je i o něco dražší než benzín,“ říká hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Podobně situaci vidí i analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Štěpán Hájek. „Ceny pohonných hmot by mohly během vánočních svátků a koncem roku spíše stagnovat, případně mírně klesnout. Nejdramatičtější zlevňování však máme již za sebou. Trh s ropou začal postupně naceňovat případnou ekonomickou recesi,“ reaguje Hájek.

Tempo zlevňování však nebude stejné jako v minulých týdnech, kdy v mezi týdenním srovnání dosahovalo u benzinu i nafty téměř 1,80 korun. „Pokud se nic mimořádného do konce roku nestane, pohonné hmoty budou zlevňovat. Spíše se ale bude jednat o desetihaléře, a nikoliv o koruny jako v posledních týdnech,“ předpovídá analytik Akcenty CZ Miroslav Novák.

Hrozby hlavně z Ruska

Radost ze zlevňování pohonných hmot nemusí trvat příliš dlouho. Od počátku prosince totiž platí šestý balík sankcí, který uvalila Evropská unie na Rusko. Ten zakazuje veškerý dovoz ruské ropy tankery po moři do členských zemí unie. Výjimka platí pro podzemní cestu – ropovod Družba. Jeho jižní větev zásobuje rafinérie v Maďarsku, Slovensku a Česku.

Ve vzduchu stále „visí“ možnost, že Rusko v rámci odplaty zastaví dodávky ropy. To by byl pro Česko problém. „Přišli bychom o polovinu dodávek z celkových osmi milion tun ropy. V takovém případě by určitě začalo zdražování,“ míní Indráček. Zároveň krotí obavy z okamžitého nedostatku. Při totálním výpadku by Česko vydrželo devět měsíců. Polovina dodávek je zajištěna přes Transalpínský ropovod. Jím proudí ropa z italského přístavu Terst do Německa, kde se napojuje na IKL a odtud míří do Kralup nad Vltavou.

Zdražení benzinu a nafty může způsobit i příroda. V případě silných mrazů významně roste poptávka po motorové naftě. Mimo dopravu je totiž zejména v západních zemích stále hojně využívána jako topný olej. „Zdražení přijde, pokud mráz udeří v americkém Texasu. Mne z neznámého důvodu tamní rafinérie v mrazech nevyrábějí. Nastal by další výpadek a zvýšená poptávka na trhu by zvyšovala cenu,“ upozorňuje předseda Unie nezávislých petrolejářů.

Další hrozbou pro peněženky motoristů je embargo na dovoz ruských ropných produktů. To začne platit od února. „Zákaz by se však mohl promítnout do vzestupu ceny spíš u nafty než u benzinu, ale možná k ničemu takovému ani nedojde,“ odhaduje hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Obrat ke zdražování může způsobit také Čína. Všichni nyní totiž vyčkávají, jak se zde bude dále vyvíjet pandemie koronaviru – zda lidé budou pracovat či budou doma. Jestliže by dojde ke zlepšení situace a lidé se začnou vracet do práce, bude to znamenat vyšší poptávku po ropě. "To by mohl způsobit růst cen ropy, a tudíž i pohonných hmot. Z pohledu pohonných hmot v Česku hraje do karet lepší kurz koruny proti americkému dolaru, což krátkodobě může pomoci na nižší ceny," dodává Hájek.