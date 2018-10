Benzín poprvé od konce prázdnin zlevnil. Může za to propad ropy

Benzín v uplynulém týdnu zlevnil o čtyři haléře na litr na cenovou úroveň 33,78 koruny. Nafta dále zdražovala, o devět haléřů na litr, na 33,70 koruny. Mužou za to především propady cen ropy na světových trzích. Podle analytiků by zlevňování mělo pokračovat i v příštích týdnech.

Cenový rozdíl mezi naftou a benzínem je nyní nejtenčí od března 2015, činí pouhých osm haléřů na litr. V nadcházejících dnech a týdnech pocítí čeští řidiči cenový pokles nejen u benzínu, ale právě i u nafty.

U nafty však pokles bude pozvolnější, což způsobí, že se bude prodávat dráž než benzín. To je ale standardní „zimní rys“ cenového vývoje pohonných hmot v Česku. Po naftě je s příchodem chladnějších měsíců vyšší sháňka z důvodu jejího využití při výrobě tepla. Výjimečné byly poslední dva roky, 2016 a 2017, kdy ani v zimních měsících nafta benzín cenově nepřevýšila.

„Nynější konec zdražování pohonných hmot v Česku je zapříčiněn propadem cen ropy na světových trzích na dvouměsíční minima,“ vysvětluje ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Ropa typu Brent jen za uplynulé tři dny zlevnila o více než pět procent a prodává se za méně než 76 dolarů za barel. Před zhruba třemi týdny se přitom prodávala i za cenu převyšující 86 dolarů za barel.

„Bezprostředním důvodem propadu cen ropy je výprodej na amerických akciových trzích. Termínové kontrakty na ropu tudíž v očích investorů ztrácejí podstatnou část své atraktivity. Pochopitelně i z toho důvodu, že akciový výprodej signalizuje slabší očekávání ohledně budoucí ziskovosti firem, tedy slabší očekávání ohledně ekonomického růstu. Slabší růst samozřejmě podvazuje i poptávku po ropě,“ pokračuje Kovanda.

Zásoby v USA rostou

„Zásoby ropy v USA přitom nadále stoupají, už pátý týden v řadě, což jen dále zesiluje tlak na cenový pokles. V důsledku tak ropa vyhlíží nejstrmější měsíční propad od července 2016. Propad dále umocňuje pokračující napětí v obchodním vztahu Washingtonu a Pekingu, jelikož obchodní válčení rovněž podvazuje globální hospodářský růst,“ dodává.

Trhy do ceny ropy započítaly výpadek dodávek íránské ropy na světové trhy, který nastává v důsledku sankcí, který na jeho ropný průmysl Washington uvalí počátkem listopadu. Írán je šestým největším světových vývozcem ropy.

Napjatá situace po vraždě novináře

"Třetím dodatečným faktorem způsobujícím pokles cen ropy je postoj Saúdské Arábie. Rijád nyní činí vše možné proto, aby uklidnil napjatou mezinárodní situaci vzniklou v důsledku vraždy novináře Džamála Cháškudžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Trhy se tak přestaly obávat, že by Rijád situaci vyhrocoval a tedy použil ropu – a vyvolaný růst její ceny – jako politickou zbraň," vysvětluje Kovanda.

Kovanda dále předpokládá, že v příštím týdnu pohonné hmoty v Česku v souhrnu zlevní. Cena benzínu Natural 95 se sníží zhruba o deset haléřů na litr, zatímco cena nafty přibližně setrvá na stávající úrovni. Dojde tak k vyrovnání ceny obou pohonných hmot a v následujících týdnech pak bude zlevňování pokračovat.

„Mohla by jej podpořit i Česká národní banka, která na svém zasedání příští týden pravděpodobně opět zvýší základní úrokovou sazbu. Počtvrté v řadě. Tím by vytvořila tlak na alespoň přibližné zpevnění koruny vůči dolaru, což by pomohlo redukovat korunovou ceny ropy a tedy přispět ke zlevnění jak benzínu, tak nafty u českých čerpacích stanic," zakončuje Kovanda.