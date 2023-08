Paliva v Česku zdražují. A nadále budou. Může za to především růst cen ropy na světových trzích i rozhodnutí vlády Petra Fialy (ODS) zvýšit spotřební daň z nafty. Ta od úterý podražila až o dvě koruny.

Špatná zpráva pro české řidiče: Paliva v Česku zdražují. A nadále budou. Proč? Důvody najdete v článku. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Zatímco na začátku letních prázdnin stál litr nafty průměrně 32,32 koruny, nyní je to téměř o jednu korunu více. Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil za stejné období o necelých 50 haléřů. Za litr zaplatí řidiči v průměru 37,76 koruny. Vyplývá to z dat společnosti CCS k 31. červenci.

Vyšší spotřební daň z nafty je tu: Co to znamená, o kolik bude dražší na pumpách

Zdražování jen tak neskončí. Ještě v pondělí nabízely stanice Tank ONO litr nafty za 31,50 koruny, v úterý odpoledne kvůli vyšší spotřební dani už za 33,50 koruny. O další tři koruny by měla cena nafty, stejně jako benzinu, vzrůst do září. Litr benzinu by se tak mohl prodávat za průměrných 40 korun, nafta o bezmála tři koruny levněji. Důvod? Dražší ropa.

„Mírné zdražování bylo patrně jen zahřívací kolo. Ropa Brent je totiž nejdražší od první poloviny dubna, navíc dochází k markantnímu růstu cen velkoobchodně prodávaných paliv na burze v Rotterdamu. Cenový vývoj na této burze má na ceny u českých čerpacích stanic větší bezprostřední vliv než vývoj cen ropy,“ vysvětlil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Ropy je na trhu málo

Cenu vzhůru tlačí i nedostatek ropy na trhu. Státy ve sdružení OPEC+ v čele s Ruskem a Saúdskou Arábií totiž pokračují v dobrovolných produkčních škrtech, tedy omezení těžby.

„Od srpna bude na trhu chybět 5,16 milionu barelů ropy denně. Jedná se přibližně o pět procent celosvětové poptávky. Ropa také zdražuje kvůli očekávaným stimulačním balíčkům v Číně, které by měly podpořit tamní ekonomiku,“ upozornil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Silná globální poptávka po ropě a opadající strach z rizika recese světových ekonomik rovněž tlačí cenu ropy vzhůru.

Nafta v Česku zdraží. Prezident Pavel podepsal zvýšení její spotřební daně

„Opětovné zavedení spotřební daně na naftu přichází v nejméně vhodný moment, jelikož na finančních trzích rostly ceny ropy za poslední měsíc o 15 procent. V kombinaci s oslabujícím americkým dolarem jde o příznivé tržní prostředí pro růst ceny ropy, která nemá příliš důvodů výrazně oslabit. Toto jsou přesně situace, kterých čerpací stanice využívají pro zvýšení marží. Mohlo by to vyústit v ještě vyšší ceny,“ sdělil analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Štěpán Hájek.

I když je motoristická sezona v plném proudu, čerpadláři si skokové navýšení cen podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka zcela dovolit nemohou. „Ze statistik vyplývá, že doprava neprožívá zrovna nějak silný boom, spíše naopak,“ podotkl Dufek.

Zvýšení daně kritizují dopravci

Od 1. srpna se zvýšila spotřební daň z nafty o jednu a půl koruny za litr, vrátila se tak na hodnotu z loňského června. Snížená sazba měla přitom původně platit do konce roku 2023. Opětovné navýšení je součástí konsolidačního balíčku, který si klade za cíl snížit tempo zadlužování. Dluh Česka činil ke konci prvního pololetí letošního roku přes tři biliony korun. To je podle Eurostatu a Českého statistického úřadu 44,5 procenta hrubého domácího produktu. Navýšení spotřební daně přinese státu měsíčně zhruba 800 milionů korun.

„Vrátili jsme daň na původní úroveň, nikoho to neohrožuje,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Jenže s takovým tvrzením nesouhlasí dopravci. Vláda podle nich měla dodržet původní termín. „Chápu, že státní finance nejsou v dobrém stavu, ale takováto rychlá změna nás poškodí. Dopravci mají nasmlouvané zakázky dopředu a vysoutěžili je s vědomím, že daň bude do konce roku stálá. Nafta je klíčovou položkou. Na trhu je navíc nyní převis dopravních kapacit a zhoršení podmínek nás sráží v soutěži s dopravci z jiných zemí,“ reagoval prezident Sdružení Česmad Bohemia Josef Melzer.

Míříte na dovolenou? Řidičům se vyplatí tankovat ještě v Česku, vyplývá z dat

Dopravci avizují, že kvůli vyšší dani začnou tankovat jinde. Ti operující výhradně na českém trhu zřejmě zvýší ceny za přepravu.

„Rozumíme tomu, že spotřební daň z nafty by měla kompenzovat vliv silniční přepravy na znečištění ovzduší a zvýhodňovat jiné druhy přepravy s menší uhlíkovou stopou. Pokud to však nebude stejné napříč celou Evropskou unií a pro mnohem levnější palivo bude stačit přejet několik málo kilometrů k našim sousedům, bude dopad tohoto opatření jen velmi omezený. Spotřební daň z nafty by měla být v celé EU jednotná,“ dodal předseda představenstva VCHD Cargo Petr Kozel.

Kde natankují řidiči nejlevněji?



Kraj ---------------- nafta ----- Natural 95

Hl.m.Praha -------- 34,50 --- 38,64

Jihočeský ---------- 32,55 ---- 37,28

Jihomoravský ----- 33,71 ---- 37,96

Karlovarský ------- 32,76 ---- 37,57

Královéhradecký – 32,63 ---- 37,45

Liberecký ---------- 32,76 ---- 37,63

Moravskoslezský – 32,87 ---- 37,69

Olomoucký ------- 33,55 ---- 38,07

Pardubický ------- 32,75 ----- 37,76

Plzeňský ---------- 33,32 ---- 37,84

Středočeský ------ 33,48 ---- 37,96

Ústecký ----------- 32,59 ---- 37,09

Vysočina ---------- 33,60 ---- 38,03

Zlínský ------------ 32,71 ---- 37,67



Zdroj: CCS, jedná se o průměrnou cenu k 30. červenci