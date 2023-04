Benzin Natural 95 v uplynulém týdnu v Česku zdražil, jeho průměrná cena se vrátila nad 37 korun. Řidiči za litr platí v průměru 37,27 koruny, což je o 32 haléřů více než minulou středu. Nafta naopak dál zlevňuje. Dostala se pod 35 korun za litr, kde se trvale pohybovala naposledy loni v lednu. Její cena za týden klesla o 21 haléřů na průměrných 34,80 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V dalších týdnech očekávají analytici další zdražování.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot - Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Nafta v Česku stála před rokem v průměru o téměř 12 korun víc než dnes, cena benzinu byla vyšší o bezmála sedm korun. V cenách paliv se loni na jaře výrazně projevovaly obavy z dopadů ruské invaze na Ukrajinu.

Výhled do dalšího vývoje cen pohonných hmot je podle analytika XTB Jiřího Tylečka pesimistický. Připomíná především zdražování ropy v důsledku omezení těžby skupinou OPEC+. Kromě toho by ke zvýšení cen mohl přispět začátek motoristické sezony a s tím spojené zvyšování marží obchodníků. V následujícím týdnu proto Tyleček očekává růst cen na čerpacích stanicích. Benzin by podle něj měl zdražit přibližně o korunu, nafta pak maximálně o 50 haléřů.

Konec zlevňování paliva. Ceny půjdou nahoru, zřejmě už na Velikonoce

Postupný růst cen v návaznosti na oznámení OPEC+ o snížení těžby předpokládá i šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „Opětovné zvyšování cen nafty představuje výzvu především pro logistické společnosti, u kterých jsou pohonné hmoty jedna z hlavních nákladových položek,“ podotkl Ton.

Nejlevnější paliva nyní tankují řidiči v Jihočeském kraji. Litr benzinu je na jihu Čech v průměru za 36,81 koruny, litr nafty za 34,02 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Natural 95 se v hlavním městě prodává průměrně za 38,42 koruny, diesel pak za 36,96 koruny za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 5. dubnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,27 34,80 Praha 38,42 36,96 Středočeský 37,53 35,39 Jihočeský 36,81 34,02 Plzeňský 37,39 34,75 Karlovarský 37,06 34,21 Ústecký 36,84 34,35 Liberecký 37,02 34,48 Královéhradecký 36,89 34,16 Pardubický 37,11 34,32 Vysočina 37,45 35,17 Jihomoravský 37,54 35,20 Olomoucký 37,51 35,34 Zlínský 37,05 34,29 Moravskoslezský 37,17 34,62

Zdroj: CCS