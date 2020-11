S devítiletým zpožděním se dnes otevřelo nové berlínské letiště Willyho Brandta. Nový letecký uzel jako první přijal dva stroje společností Lufthansa a easyJet, které přistály takřka souběžně. Proti zprovoznění terminálu 1, který je středobodem nového letiště, dnes demonstrovaly stovky klimatických aktivistů a také lidí nespokojených s hlučností letecké dopravy. Letectví nyní prožívá hlubokou krizi vyvolanou pandemií nemoci covid-19, která zcela jistě přibrzdí plány budoucího rozvoje letiště Willyho Brandta.

Letadla společností Lufthansa (vlevo) a Easyjet stojí před terminálem 1 berlínského letiště Willyho Brandta | Foto: ČTK / ČTK

Na jižní dráhu, která bude uvedena oficiálně do provozu až 4. listopadu, nejprve dosedl zvláštní let easyJet s kódem EJU 3110 z berlínského Tegelu. Číslice 3110 odkazuje na 31. října. Jen několik minut poté na severní ranveji přistál zvláštní let Lufthansy z Mnichova. Po těchto dvou spojích začne řádný provoz dnes večer, kdy terminál 1 bude přístupný veřejnosti.