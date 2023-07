Výlet do Českého Švýcarska může začít pro turistu příjemně a pohodlně. Nedaleko vlakového nádraží v Děčíně si může dát snídani, kterou zaplatí platební kartou. Na zastávku autobusů mířících do Hřenska to pak má jen pár kroků, i jízdenky bez problémů zaplatí kartou, mobilem nebo hodinkami. Velké překvapení jej ale čeká hned při vystoupení z autobusu. Před restaurací Falk je cedule s nápisem: Keine EC-Zahlung möglich. Nelze platit kartou. Podle personálu restaurace je to proto, že v místě není dostatečné pokrytí mobilním signálem.

Jak se ale přesvědčil reportér Deníku, přímo před hospodou lze bez problémů datovat. Do budov lze navíc internet přivést pomocí kabelu. „Občas se stane, že zákazníci nemají na zaplacení, a tak pak narychlo musí hledat bankomat. Ten už tu nyní naštěstí je, ale dřív to tak nebylo,“ říká servírka z Falku s tím, že doporučuje se vždy zeptat, jestli restaurace akceptuje platby kartami, aby se předešlo nepříjemným situacím.

Podobně pochodí návštěvník Hřenska i v dalších vyhlášených podnicích. Například v Luganu, U Raka nebo U Lípy. Ve Staré plynárně a v hotelu Praha pak vaří kvůli slabší sezoně jen pro hotelové hosty. Často se také stane, že se lidé otočí a jedou se najíst do jiné obce. „Tady taky mají jen platbu v hotovosti. Asi aby mohli říkat, že nemají na vrácení,“ rozčiluje se žena jdoucí po hřenské návsi okolo hospody U Lípy. Jednou z mála možností, kde je možné zaplatit bezhotovostně, je restaurace Bamboo. Uprostřed tržnice.

Skutečné problémy se signálem má například občerstvení Žába nebo pension Soutěsky, které jsou přímo u vstupu do Edmundovy soutěsky. „Snažíme se to nějakým způsobem vyřešit, ale není to jednoduché. Navíc s terminály jsou spojené poměrně velké platby. Jen za pronájem je to 200 až 300 korun za každý, plus provize,“ vysvětluje majitel Soutěsek Karel Macek. Provize se zpravidla pohybují od necelého procenta do tří procent, záleží na výši obratu.

Ve Hřensku si drobné či bankovky musíte nachystat také při platbě parkovného na obecních parkovištích. Ty se totiž s výjimkou toho na Mezní Louce nacházejí na místech, kde je pokrytí mobilním signálem velmi špatné. A oproti restauracím není ani možné do budek ostrahy parkovišť zavést internet po kabelu.

S hotovostí je pak zcela nezbytné počítat v soutěskách, do kterých skrz stometrové stěny nemá signál šanci proniknout. Paradoxně jsou platby omezené na hotovost také v obecním informačním centru, kde mají zboží i za několik stovek korun a v budově internet zavedený je. V tomto případě si ale turisté mohou pomoci bankomatem, který je jen pár kroků od vchodu do infocentra.

Podle oslovených hospodských, kteří platební terminály provozují, ale i podle řady ekonomických i gastro odborníků, se snaží některé podniky, jež nově přešly jen na platby hotovostí, zakrýt své skutečné příjmy. Zatím se to ale letos nikomu neprokázalo.

Zpět ve 21. století

V úplně jiném světě, zpátky na konci první čtvrtiny 21. století, se ocitnou turisté, kteří vyjedou nad Hřensko. Kartou zaplatí na Pravčické bráně nebo v hotelu na Mezní Louce. Podobná situace je také v Jetřichovicích, v hotelu Kortus na Vysoké Lípě, v hotelu Praha přímo v Jetřichovicích nebo v nedalekém občerstvení Bistro Falk, které je propojené s krásnolipským pivovarem Falkenštejn.

„Na všech našich pobočkách se platí kartou. V dnešní době je podle mne neseriózní neakceptovat karty, obzvlášť když v Jetřichovicích není běžný bankomat,“ říká majitel Falkenštejnu Jan Srb.

V jeho pivovaru platí více než 70 procent zákazníků kartami. Podle jeho názoru jsou argumenty týkající se výše poplatků nebo dýšek lichými. „Je to jak pandemie. Na spoustě turisticky zajímavých míst prostě jinak než hotově nezaplatíte. Snižuje to kvalitu poskytovaných služeb,“ myslí si Jan Srb. Jetřichovice také nabízejí možnost platit parkovné na obecních parkovištích kartou.