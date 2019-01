Italská populistická vláda ve čtvrtek schválila rozsáhlé reformy sociálního a důchodového systému. Splnila tak své hlavní předvolební sliby, totiž základní příjem pro nezaměstnané Italy ve výši 780 eur (18 tisíc korun) a snížení důchodového věku.

Soubor sociálních reforem, který je podle mnoha odborníků dlouhodobě neudržitelný, musí do dvou měsíců schválit italský parlament.

Pokud k tomu skutečně stane, bude mít nově každý člověk, který žije v podnájmu a nevydělává, nárok na nepodmíněný měsíční příjem právě ve výši 780 eur (přibližně 18 tisíc korun). Minimálně 150 eur (asi 4000 korun) z této částky ovšem musí být použito na zaplacení nájmu nebo hypotéky.

V případě, že v domácnosti žijí dva dospělí a dítě, mohou dostat finanční příspěvek až ve výši 1080 eur (zhruba 27,5 tisíce korun), informovala agentura Reuters. Ještě vyšší částku pak dostane rodina, kterou tvoří dva dospělí a tři děti, totiž maximálně 1280 eur (asi 32,5 tisíce korun).

Finanční příspěvek lze pobírat maximálně po dobu 18 měsíců a pak je nutné o něj požádat znovu. Italové, kteří ho budou dostávat, musí týdně vykonat osm hodin veřejně prospěšné práce, zúčastňovat se školení či kurzů a přijmout jednu ze tří prvních nabídek práce, které budou odpovídat jejich kvalifikaci.

Dávky dostanou i lidé, kteří pracují, ale mají nižší příjem než 780 eur – a to tak, aby byla dorovnána tato suma.

Do důchodu v 62 letech

Nové reformy se dotýkají i důchodového věku. Ten by se měl nyní vypočítávat podle takzvané „kvóty 100“. To znamená, že každý, kdo bude do penzijního systému přispívat po dobu 38 let, bude moci do penze odejít po dovršení 62. roku života. V současnosti je hranice přitom stanovena na 67 let.