Už přes půl druhého měsíce nesmí země Evropské unie dovážet ropné produkty z Ruska. Stejně tak platí zákaz nákupu ruské ropy převážené po moři, pokud její cena přesahuje stanovený strop šedesát dolarů za barel. Do Evropy smí téci ropa pouze ropovodem Družba. Česko si totiž vyjednalo výjimku do roku 2024.

Tankoviště ropy. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Deml Ondřej

Sankce na Rusko uvalila EU kvůli agresivní válce na Ukrajině s cílem snížit příjmy režimu Vladimira Putina. Šéf Kremlu sice zatím k zastavení dodávek ropy „podzemní“ nesáhl, ovšem riziko tu kvůli napjatým vztahům existuje. „Kdyby vyschnul ropovod Družba, na kterém je Česko, Slovensko a Maďarsko z části závislé, byl by to problém pro celý region. Náhrada zatím není,“ upozorňuje předseda SČS - Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Více než osm milionů tun ropy. Takové množství každoročně zpracují rafinérie v České republice. Zhruba polovina pro dnešní svět nepostradatelné suroviny stále do Česka přitéká ropovodem Družba. Výpadek by tak byl pro tuzemské rafinérie problém. Vládě se sice v loňském roce podařilo prosadit u akcionářů navýšení kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), jímž proudí černé zlato z italského přístavu Terst do Německa, kde se napojuje na ropovod IKL a odtud do Kralup nad Vltavou, ovšem případný výpadek hned nahradit nedokáže.

„Pro zvýšení kapacity je nutné nechat vyrobit výkonnější čerpadla a nainstalovat je. To bude trvat podle mého odhadu ještě více než rok. Ropovod TAL je v současné době na maximech své kapacity,“ zdůraznil Indráček. Jedním dechem připomněl, že právě kvůli tomu má Česko od EU výjimku z embarga.

Plně nahradit ruskou ropu tou ze Západu bude možné nejdříve v roce 2025. To by měla být denní kapacita ropovodu TAL o sedmnáct procent vyšší. Náklady by se měly vyšplhat až na 1,6 miliardy korun. „Teprve poté se již bez ruské ropy obejdeme zcela. Zatím je to problém. A pokud by Družbou přestala téct, reálně hrozí nedostatek motorové nafty v našem regionu,“ podotkl Indráček.

I když by západní země nabídly pomoc, do České republiky by nebylo paliva jak dostat. „Nemáme lodní dopravu, železnice jsou přetížené. Byl by to problém, který by zahýbal s cenou směrem vzhůru,“ myslí si šéf petrolejářské unie.

Už dříve na hrozící nebezpečí kvůli embargu na ropu a ropné produkty z Ruska upozornila i Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. „Zbavit se závislosti na ropě z Ruska je zvládnutelné. Ovšem je potřeba posílit infrastrukturu, což ale nelze ze dne na den,“ připomněl mluvčí asociace Václav Loula.

Na případné problémy s absencí ruské ropy jsou tuzemské rafinérie spadající do skupiny Orlen Unipetrol připravené a výroba paliv by se se nezastavila. Rafinérie v Kralupech nad Vltavou od roku 2019 zpracovává šestnáct různých druhů ropy z desítky zemí světa – například z USA, Saudské Arábie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a podobně. Naopak ta v Litvínově vyrábí i nadále hlavně z ruské ropy. „Jsme technologicky schopni ruskou ropu nahradit druhově podobnými typy ropy a pokračovat ve výrobě paliv,“ ubezpečil mluvčí skupiny Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.

Pomohla mírná zima

Zatím platí, že se scénáře v podobě nedostatku ropy a ropných produktů kvůli embargu nenaplnily. Naopak. Řidiči mají důvod k radosti. Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v posledních týdnech klesají. V minulém týdnu se v Česku prodával litr nafty za průměrných 35,49 koruny a litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 za průměrných 37,14 koruny.

Paliva jsou tak v tuzemsku na cenové úrovni před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině. „Prodejci se před platností embarga předzásobili, přispělo k tomu i mírné zimní počasí, kdy se nespotřebovalo tolik motorové nafty na topení. Je jí proto na trhu dostatek. Jiný scénář mohl nastat, pokud by převládalo mrazivé počasí,“ upozornil Indráček.

Jeho slova potvrzují i ekonomové. Ceny pohonných hmot by podle nih mohly být v příštích dnech ještě o něco nižší. Mohou za to i současné problémy zahraničních bank.

„Pády a problémy bank, jako je Silicon Valley Bank nebo Credit Suisse, mohou těšit alespoň řidiče, i ty české. A to po zohlednění faktu, že vedou k oslabení koruny vůči dolaru. Barel ropy Brent se prodával v přepočtu za méně než 1700 korun. Obava z hlubší světové recese či bankovní krize, v níž ústí současné otřesy mezinárodního bankovnictví, totiž stahuje cenu ropy dolů ještě rychleji než korunu vůči dolaru,“ popsal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

V České republice se v loňském roce spotřebovalo 8,23 miliardy litrů pohonných hmot. To je o 2,1 procenta více než v roce 2021. Největší podíl měla motorová nafta. Její spotřeba v loňském roce dosáhla 6,12 miliardy litrů, což je v meziročním srovnání o 1,2 procenta více. Mnohem razantněji se zvýšil odběr automobilových benzinů. V roce 2022 činil 2,1 miliardy litrů – oproti roku 2021 se jedná o nárůst 5,1 procenta.