Celodenní farmářské trhy z řady měst Česka vymizely. Lidem lačným po regionálních a lokálních potravinách ale jde naproti projekt Živý region. Na jižní Moravě nově vznikají mapy producentů, před otevřením je bezobslužná nonstop prodejna farmářských produktů.

Koncept Bio regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě. Pilotní projekt na Podbrněnsku představili ve Vinařství Válka. Počítá i s nonstop bezobslužnou farmářskou prodejnou v Židlochovicích. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Domácí sýry, pečivo, vejce či med, sezonní zelenina. Čtyřiadvacet hodin denně budou mít lidé přístup k potravinám od regionálních farmářů a výrobců. V jihomoravských Židlochovicích má brzy vzniknout ojedinělá bezobslužná nonstop prodejna farmářských produktů.

V malém městě na Brněnsku s necelými čtyřmi tisíci obyvateli chtějí vylepšit nabídku turistům, místním i lidem z okolí. V současnosti tam pořádají pravidelné farmářské trhy, letos mají za sebou první ze tří. „Hlavní benefity vnímám v tom, že lidé budou mít přístup k potravinám z našeho regionu 24 hodin denně, takže se nebudou muset řídit termíny trhů,“ uvedl židlochovický starosta Jan Vitula.

Prodejnu s farmářskými výrobky Hanácký grunt berou místní i přespolní útokem:

Přímo z farmy. Zemědělci na Olomoucku otevřeli vlastní obchod, zájem je obrovský

Vášeň k dobrým lokálním potravinám pohltila třeba Martina Beránka. „Je spousta farmářů, ale i babiček, které třeba sušší bylinky a výrobky v podstatě nemají kde prodat. Celodenní trhy ve stylu brněnského Zelného trhu z dalších měst vymizely,“ komentoval nápad na zřízení prodejny. Výhodu spatřuje třeba v tom, že si lidé nakoupí více potravin bez front a kdykoliv.

Takto vypadá prodejna Hanácký grunt v Unčovicích, kde své výrobky prodávají farmáři. Je o ni velký zájem:

Zdroj: Tauberová Daniela

Na židlochovických trzích ve stánku Dolce Passione, podniku z blízké Nosislavi, Beránek nabízel cukrárenské výrobky, sušenky, ale i sušené ovoce, macerované švestky a masné delikatesy. „Sem tam si upečeme i bůček, protože cukráři milují maso,“ podotkl prodejce. Dodal, že do nonstop farmářského obchodu by neváhal dodávat své produkty.

S cenami v supermarketech soupeřit nebudou

Starosta Vitula uvedl, že s akčními cenami v supermarketech soupeřit nebudou a ani nemohou. I tak věří, že prodejna si klienty najde. Deník se na zájem ptal v Židlochovicích přímo na trzích. „Regionální produkty bývají sice dražší, ale nekupuji je zase každý druhý den. Farmářský obchod určitě navštívím,“ pověděla jedna z místních Světlana Zapadlová.

Nonstop prodejna má být součástí pilotního projektu Živý region Podbrněnsko, jehož principy jsou spolupráce s lokálními ekologickými zemědělci, přímé zapojení místních úřadů i obyvatel. „Naším cílem je také zkrácení dodavatelských řetězců ve smyslu z farmy přímo na vidličku,“ vysvětlil koordinátor Živého regionu Podbrněnsko Michal Bajgart z Hnutí Duha.

V Česku přibývá samoobslužných pokladen v supermarketech, ale i automatických prodejen:

Zloději v pasti. Unikátní samoobslužnou prodejnu Coop hlídá umělá inteligence

Model má v budoucnu posloužit zájemců i z ostatních oblastí Česka. Podle představitelů Živého regionu mají o samoobslužné prodejny zájem farmáři a lokální producenti napříč republikou. V oblasti na jih od Brna oslovili okolo sedmdesáti zemědělců s nabídkou, že je zařadí do mapy producentů regionu. Lidé v ní najdou informace, kdy a co mohou u producentů zakoupit.

„Najdou mezi nimi zelináře, ovocnáře, včelaře, vinaře či výrobce mléčných produktů, od kterých mohou pořídit lokální biopotraviny,“ představil mapu projektový manažer Místní akční skupiny Podbrněnsko Miloslav Kavka.

Koncept Bio regionů pomáhá rozvoji venkova i biodiverzitě. Pilotní projekt na Podbrněnsku představili ve Vinařství Válka. Počítá i s nonstop bezobslužnou farmářskou prodejnou v Židlochovicích.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Do projektu se od začátku zapojil enolog Vojtěch Válka z prvního organického biovinařství na Moravě nesoucího jeho jméno. „Víme, že okolo nás jsou turisticky prozatím známější regiony, a rádi bychom napomohli ukázat Podbrněnsko ve stejně atraktivním světle jako region, který má hodně co nabídnout,“ popsal vítěz soutěže Farma roku 2023 a Vinařství roku 2023 v kategorii malých vinařství.

Nový koncept v Židlochovicích odstartuje již brzy v podobě informačního centra s asistovaným prodejem. Samoobslužná prodejna je pak podle starosty aktuálně v přípravě a od podzimu ji chtějí postupně otevírat do její nonstop podoby.

V Měrotíně loni otevřeli prodejnu bez obsluhy. Jako první v Olomouckém kraji:

Budoucnost vesnických obchodů? Měrotínská prodejna bez obsluhy má úspěch

Záměr vítá i například Martin Šebesta z blízkých Rajhradic. „Určitě bych si přišel prohlédnout nabídku. Prodejna může navázat na místní pravidelné trhy, kde člověk něco ochutná. Co se mu zalíbí, by si pak jezdil do prodejny nakoupit nehledě na termín a denní dobu,“ řekl mladý muž na nedávných farmářských trzích v Židlochovicích.

Na farmářské trhy do Židlochovic jezdí i šedesátiletá Jihomoravanka Alena Partyková, která vyrábí speciální hořčice, mezi třinácti druhy nabízí i s chilli, koprem, medvědím česnekem nebo meruňkou. „Nápad na farmářskou samoobslužnou nonstop prodejnu se mi líbí. Nejen lidé z regionu, ale i turisté budou mít možnost libovolně se v obchůdku zastavit a odvézt si domů lokální potraviny,“ řekla vyučená kuchařka Partyková. Nyní hořčice dodává do farmářských prodejen nebo řeznictví a navštěvuje trhy v regionu.