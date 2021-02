Věděl, že chce propojit stále se rozšiřující možnosti internetu a maloobchodu. Ale o tom, co konkrétně bude společnost později známá jako Amazon prodávat, zpočátku nebylo jisté. Dokonce si prý sepsal nejprve dvacítku a poté pětici artiklů, které by mohl přes internet prodávat. Jednalo se o kompaktní disky, počítačový hardware, počítačový software, video a knihy. A Bezos opravdu vsadil na produkt, který do nové digitální doby zdánlivě nepatřil - knihy. Ale sázka na knihy měla dokonalý smysl: knihy jsou relativně levné, existuje téměř nekonečná nabídka a hlavně poptávka je globální. A cílení na globální trh se Amazonu vyplatil.

Největší obchod s knihami světa

Tržní hodnota Amazonu se v současnosti blíží dvěma bilionům dolarů. Na začátku ale stála investice 250 tisíc dolarů, kterou Bezosovi věnovali jeho rodiče (mimochodem podobně jako Steve Jobs i Bezos má problematické rodinné pozadí, ve velmi raném věku se jeho rodiče rozvedli a nový matčin partner jej posléze adoptoval a díky němu má šéf Amazonu příjmení Bezos).

Amazon začal prodávat knihy přes internet v roce 1995. Již ve druhém měsíci měl zákazníky ve všech 50 státech USA a dalších 45 zemích světa. A o pouhé dva roky později stavěla společnost svou marketingovou strategii na tom, že je “největším obchodem s knihami na světě”. To vedlo k soudní při s knihkupeckým řetězcem Barnes & Noble, který posměšně tvrdil, že Amazon lže, protože není žádným obchodem. Pře byla mimosoudně vyřešena a Amazon dál používal tento reklamní slogan. Ve stejné době se pak Bezosovi podařilo akcie společnosti upsat na burze NASDAQ. Přitom firma tehdy existovala pouhé tři roky. Byl to ohromný úspěch a zadostiučinění, protože Bezos první investory do Amazonu upozorňoval, až je až 70procentní šance, že podnik zkrachuje.

Získané prostředky Bezos dokonale využil, aby postavil skutečné základy pozdějšímu miliardovému úspěchu. Bezos pečlivě vybíral a skupoval potenciální konkurenty ještě předtím, než se z nich stali významní hráči na trhu. Zároveň v roce 1998 došlo k zásadní změně firemní politiky - a Amazon začal rozšiřovat nabízené produkty. Nejprve se Bezos držel svého původního pětipoložkového seznamu a prodával především video a hudbu. Na přelomu tisíciletí růst počtu produktů nabral neuvěřitelnou dynamiku. A v současnosti vedle téměř jakéhokoli zboží nabízí (přinejmenším ve vybraných lokalitách) také služby. Navíc se z Amazonu stal také výrobce elektronických zařízení.

Kindle do každé rodiny

Úspěch mezi konzumenty si Amazon téměř jistě vysloužil díky cenové politice. Vše nabízí se slevou, což možná není výhodné pro prodejce, ale pro zákazníky ano. To by však nestačilo, aby za pár let Amazon porazil i nejtradičnější americké retailery a stal se globálním maloobchodním hegemonem se stamiliony zákazníků po celém světě. Klíčem k úspěchu Bezosova podniku se stala jeho schopnost být vždy o několik let napřed.

Již v roce 1999 spustil tržiště pro obchodníky, kteří mohli využívat jeho služeb. Již v roce 2002 Amazon začal analyzovat data o svých zákaznících, a dokonce s nimi nakládat z dnešního pohledu možná neeticky. Přitom to bylo v době, kdy téměř nikdo nevěděl, že něco jako zákaznické údaje existuje, natož že by na nich šlo nějak vydělat.

Již v roce 2006 začal Amazon nabízet cloudové služby. Pro představu, dnešní hlavní cloudový hráč Microsoft své řešení Azure spustil až v roce 2010. Již v roce 2005 spustil službu Amazon Prime, kterou si zákazníci mohli předplatit, aby získali nejrůznější výhody - původně především dovážku zdarma, dnes komplexní služby včetně široké nabídky hudebních, filmových i knižních titulů.

Největší slávu však Amazonu přinesl až produkt, který změnil svět literatury - Amazon Kindle.

“Jsou dva způsoby, jak rozšiřovat byznys. Udělejte si seznam toho, v čem jste dobří, a rozšiřujte ho. Nebo zjistěte, co vaši zákazníci potřebují, a pozpátku dojděte k nějaké službě nebo produktu. To znamená mnoho učení a hledání nových cest. Kindle je přesně příklad takového zpětného hledání,” prohlásil o revolučním vynálezu Jeff Bezos.

Nezapomněl na kořeny svého byznysu a správně cítil, že knihy z našich životů nezmizí. Přesto prodávat fyzické knihy bylo stále nedigitální - jednak Amazon stále musel platit nakladatelstvím (sám si vyzkoušel knihy vydávat, ale skončilo to neúspěchem), zároveň bylo příliš nákladné knihy dostávat ke koncovému zákazníkovi. Amazon Kindle a celý “ekosystém“ kolem něj toto do velké míry řešil.

Jednoduše řečeno je Kindle čtečkou elektronických knih. To však nevysvětluje komplexnost, se kterou si tato čtečka právem vydobyla své místo na výsluní. Amazonu se díky výsadnímu postavení v knižní branži podařilo přesvědčit většinu důležitých nakladatelství, aby v možnosti elektronických knih uvěřila. Díky tomu vychází většina důležitých globálních titulů také v elektronické verzi. A díky Kindlu si je můžete téměř okamžitě číst. Na Amazonu si můžete knihu objednat a přijde vám hned do čtečky, zdarma si nechat můžete poslat jen ukázku a případně si knihu hned z Kindlu objednat. Amazon zároveň podobně jako Netflix využíval umělou inteligenci a práci s daty uživatelů k tomu, aby mu čtečka servírovala jednu knihu za druhou.

Dopad Kindlu je dnes již evidentní i pro největší skeptiky. Lidé nepřestali číst, nepřestaly se ani prodávat klasické knihy. Dokonce pro obojí platí pravý opak. Elektronické knihy však přitáhly zcela novou populaci ke čtení v míře, ve které by to bez Kindlu nebylo pravděpodobné.

A abychom připomněli, že Bezos je vždy o krok napřed: Amazon samozřejmě vytvořil službu pro autory, kteří díky ní mohou vytvářet tituly přímo pro Kindle, čímž se pokoušel vyfouknout byznys nakladatelům.

Technologický i zábavní gigant

Díky úspěchu Kindlu a rostoucím tržbám se Amazon rozhodl ještě více vstoupit do segmentu spotřební elektroniky. Zkoušel to s mobilními telefony, tablety i televizemi (vše pod brandem Amazon Fire). Zatímco tyto produkty tolik neoslovily, služby, kterými je Amazon osadil, ano. A tak se Amazon pustil do vlastních streamingových služeb, kterými rozšířil nabídku služby Amazon Prime. A po několika letech se po vzoru Netflixu pustil i do investic do původních filmů a seriálů, k čemuž využil Amazon Studios založené již v roce 2010.

V roce 2014 se Amazon pustil do dalšího dobrodružství, když koupil netradiční sociální síť Twitch. Na ní jsou online přenosy lidí, kteří hrají počítačové hry a komentují své jednání. Co bylo pro většinu tradičních zákazníků Amazonu nepochopitelné, byl ve skutečnosti brilantně zachycený trend, který v současnosti nese ovoce. A Amazon se z miliardového herního průmyslu snaží vyškrábnout nějaké peníze i dalšími službami a nabídkami (podobně jako v současnosti Apple a Google).

Onlinový a virtuální svět je pak zcela nové pole, kde Amazon nabízí neskutečné množství služeb a nástrojů, které mohou využívat internetoví prodejci, vydavatelé, provideři, ale také vývojáři či tvůrci virtuální či rozšířené reality.

Směr vesmír

Právě před nedávnem netušené možnosti internetu pak Amazon nabízí i koncovým zákazníkům. A to především prostřednictvím nejrůznějších zařízení pro chytrou domácnost. Ty pak (především v USA) spojuje i s dalšími službami, retail se tak mění v jistou sci-fi, kdy zákazník nenápadnému reproduktoru řekne, že potřebuje mléko, a Alexa (virtuální osobnost, kterou Amazon vytvořil) zařídí, že za hodinu mlékař nechá u dveří požadované mléko.

Bezosova společnost pak již také představuje obchody budoucnosti pod hlavičkou Amazon Go. Nejsou tu žádní prodejci. Zákazník se jen přihlásí svou aplikací, vezme si, co chce, chytré senzory zajistí, že po odchodu bude zákazníkovi stržena adekvátní částka. Údajně to funguje skvěle.

Právě možnosti zařízení Amazon Echo (chytrý reproduktor s Alexou) však připomněly, že existuje i temná stránka úspěchu Jeffa Bezose. V tomto konkrétním případě se jednalo o několik skandálů zneužití citlivých údajů i toho, že Alexa občas “posluchala“ i tehdy, kdy neměla. Tím ale skandály spojené s Amazonem nekončí. Kvůli globálnímu charakteru firmy je mnohdy obviňována z porušování místních pracovních i daňových legislativ. A v neposlední řadě některé zájmové skupiny soustavně poukazují na negativní dopad velkých skladů Amazonu na životní prostředí.

Možná kvůli tomu všemu Jeff Bezos investuje nemalé částky do výzkumu vesmírného cestování. Jeho Amazonu totiž nejspíš brzy bude Země malá a bude třeba se poohlédnout jinde.

Jeff Bezos

- narodil se 12. ledna 1964, v Albuquerque v Novém Mexiku

- vystudoval elektronické inženýrství a počítačové vědy na Princetonské univerzitě

- po krátké dráze v telekomunikacích se vydal do světa financí a stal se viceprezidentem v hedgeovém fondu

- ve třiceti letech založil vlastní společnost, která začala prodávat knihy přes internet

- Amazon.com se stal globálním retailerem, který postupně nabízel řadu dalších služeb včetně cloudových řešení

- v roce 2018 tržní kapitalizace Amazonu poprvé překonala hranici bilionu dolarů, stala se tak teprve druhou společnosti, které se to podařilo

- majetek Jeffa Bezose je odhadován na téměř 200 miliard dolarů, majetek jeho exmanželky, spisovatelky Mackenzie Scott, která s Bezosem Amazon budovala a v rámci rozvodového řízení v něm získala podíl, se blíží 60 miliardám dolarů