„Jen o prázdninách přichází na silnicích o život až 100 řidičů a jejich spolucestujících,“ řekl na úvod středeční tiskové konference ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Nepřinášíme dobré zprávy, podle aktuálních čísel z dneška v tomto roce zemřelo k na silnicích stejně osob, jako v minulém roce,“ uvedl ministr.

Oproti loňskému roku přitom kvůli koronavirové krizi výrazně poklesl provoz na českých komunikacích. „I když intenzita dopravy kvůli covidu klesla o polovinu, bohužel nedošlo ke zlepšení,“ informoval Havlíček.

Zmínil také připravenou novelu zákona o silničním provozu, kterou se zabývá legislativní rada vlády a parlament o ní bude rozhodovat po prázdninách. Přispět má ke zjednodušení a větší přehlednosti bodového systému a měl by podle Havlíčka přispět k bezpečnosti na silnicích. Ke zklidnění má podle ministra přispět například snížení bodové hranice u mladých řidičů z dvanácti na šest. Měnit se bude také režim vzdáleností mezi vozidly a zklidnění provozu. „Nikoli šikanou, naopak si myslím že ten systém který připravujeme je posazen do role určitého varování. Na druhou stranu nejsme ve válce, ale musíme to všichni přežít,“ dodal.

Nová kampaň BESIP

Právě věta „Musíme to všichni přežít“ je mottem nové kampaně společnosti BESIP, která se zaměřuje především na bezpečnost pracovníků, zajišťujících opravy silnic a dálnic. Šéf BESIP Tomáš Neřold představil nový televizní spot, který vyzývá řidiče k ohleduplnosti. „Projektů, které z hlediska bezpečnosti realizujeme, je celá řada,“ dodal Neřold.

Nejrizikovější jsou podle šéfa BESIP nejen o prázdninách dálnice. Ty by podle Neřolda mohly v letošním roce kvůli koronavirové krizi zaznamenat úlevu především díky úbytku tranzitní dopravy, naopak větší riziko očekává na silnicích nižších tříd.

Jak ukazují statistiky BESIP, o prázdninách zemře 33 procent všech motocyklistů a 30 procent všech dětí, které přijdou o život na českých silnicích v průběhu celého roku. „Já vážně apeluji na motocyklisty, počty nehod každým rokem stoupají a já upozorňuji především na nejvyšší povolenou rychlost,“ varoval Neřold.

Motorkáři by podle šéfa BESIP měli předvídat jednání řidičů a dodržovat dopravní předpisy, neboť většinu nehod zaviní právě jezdci na motocyklech. Vyzval ale k pozornosti také řidiče automobilů, kteří často na motocyklisty neberou ohledy.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl upozornil, že v letním období probíhá na silnicích nejvíce stavebních prací. „V letošním roce se jedná o rekordní rozpočet, které má ŘSD vyhrazený na opravy,“ uvedl Mátl. Zároveň poděkoval řidičům za trpělivost zejména na některých úsecích dálnice D1. „Pokud nedojde k nehodě, jsme schopni prakticky eliminovat riziko nehod,“ dodal.