/VIDEO/ Důkladné dodržování veškerých bezpečnostních předpisů a norem? Jak kdy. Důležité jsou vytěžené metry a výkony! Také toto tvrdí někteří současní i bývalí horníci, se kterými hovořil Deník, o tom, jak to prý někdy chodí v dolech na Karvinsku.

Debata na toto téma se spustila nejen na sociálních sítích poté, co po výbuchu metanu ve stonavském Dole ČSM zahynulo 20. prosince třináct horníků.



OKD: Je to nesmysl!

Už den po tragédii se hovořilo také o údajném ovlivňování čidel, která měří hodnoty metanu v dolech a při určitém překročení koncentrací okamžitě vypínají elektrické napájení důlních mechanismů. A to práci pochopitelně brzdí.

Samo OKD toto ale ihned označilo za spekulace. „Bezpečnostní komise musí prošetřit, co se skutečně stalo, ale odmítám, že by někdo zakrýval bezpečnostní čidla, aby došlo k výbuchu. Toto považuji za velmi spekulativní otázku a nechci na ni ani odpovídat,“ uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský jako reakci na debaty o tom, že čidla se prý někdy dokonce překrývají igelitem, aby se měření co nejvíce zkreslilo.

„O překrývání čidel igelitem jsme skutečně neslyšeli. V minulosti se ale čidla například umísťovala níže než podle předpisů, metan se hromadí ve výškách, a níže umístěné čidlo tak naměří hodnoty nižší, na čidla se také někdy foukal vzduch.

Dnes jsou ale bezpečnostní předpisy stále přísnější, a že by si někdo dovolil právě v této oblasti ovlivňovat výsledky měření? Nepředpokládáme to,“ daly by se shrnout odpovědi několika bývalých i současných horníků, které Deník požádal o názor. Redakce zná i jejich jména, nebude je ale zveřejňovat.

Předpisy se dají obejít

Server iDNES.cz pak přišel s názorem jiných důlních zaměstnanců, kteří tvrdí, že kdyby se skutečně a pořád přísně dodržovaly veškeré bezpečnostní normy a pravidla, byla by těžba zhruba poloviční. „S tím jde souhlasit. Skutečně. Ale tady už hovoříme o souhrnu všech opatření, kterých je celá řada, jde například o normy prašnosti na pracovišti a mnohé další,“ potvrdily Deníku havířské zdroje.

„Víte, ale obcházení bezpečnostních předpisů, to se přeci děje skoro všude, nejen na šachtách. Například profesionální řidiči. Kolik jich skutečně dodržuje třeba předepsané bezpečnostní přestávky, kolik kamionů jezdí přetížených a podobně, na silnicích je přitom taky nebezpečné prostředí,“ řekl pak Deníku další z důlních zaměstnanců.

O samotném ovlivňování čidel nicméně ihned začali debatovat také někteří čtenáři Deníku na sociálních sítích, kteří říkají, že sami na šachtách pracovali.

„Výron metanu v důlních prostorách není okamžitá záležitost, že by během vteřiny vznikla výbušná směs se vzduchem. Únik se děje spíše postupně, nejprve mikrotrhlinami v uhelné sloji. I na tento únik pod mezí výbušnosti reaguje příslušná senzorika,“ napsal pak v e-mailu naší redakci jeden ze čtenářů, který se sám profesionálně zabýval prací s danými měřicími zařízeními. Podle něj se pak prý v praxi někdy také podceňují důkladná a pravidelná údržba a kontrola daných zařízení.

„Mám za to, že pravidla jsou pro všechny stejná. Ale ne vždy jsou dodržena. Musím se však ohradit k spekulacím, že to je nařízení vedení OKD. Totální nesmysl,“ napsal pak v dalším e-mailu jiný čtenář, který podle svých slov v rubáních v dolech OKD na Karvinsku pracoval 15 let.

Proč se neštěstí stalo, se stále šetří

Příčiny tragédie v dole ve Stonavě musí vyšetřit komise, která bude složena z českých i polských profesionálů z oboru. Jak se ale shodují oslovení horníci, bude to hodně těžká práce, protože spousta důkazů bude zničena výbuchem a následným obrovským žárem.

Samotné práce v Dole ČSM jsou obnoveny dnešním dnem. Pochopitelně mimo dnes již zajištěnou lokalitu, kde k výbuchu došlo.